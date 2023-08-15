MLB》遭大都會隊友爆料像「女王」般難搞 塞揚強投韋蘭德回應了

韋蘭德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕先前《紐約郵報》記者Mike Puma報導，一位不具名的大都會球員爆料塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）像「女王（Diva）」一樣難搞，還不時抱怨數據分析團隊，甚至與隊友關係疏離，如今韋蘭德本人也在推特上回應這些指控。

韋蘭德今在推特上發文向大都會球團致謝，「我想說，我對大都會隊球團充滿尊敬，我享受與隊友所建立的所有情誼，無論是新同學或老隊友！！這真的是一群了不起的人。」

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「話雖如此，我們都知道一支球隊的成功不僅是靠球場上的球員，每個人的意見都很有價值。我很遺憾聽說有人對於我們如何進步的建設性言論感到不悅，但還是祝大都會隊前途無限。」韋蘭德在文中表示。

根據Puma報導指出，正是韋蘭德的「女王」態度引起他與薛哲（Max Scherzer）之間的關係緊張，兩人甚至過去在老虎隊時期就有過爭吵的歷史。而該不具名的大都會球員還坦承，去年薛哲與前大都會投手巴西特（Chris Bassitt）皆樂於分享知識幫助年輕球員，與本季隊內氣氛大相逕庭。

大都會進入今天前的戰績為53勝65敗，球隊已經交易掉韋蘭德與薛哲兩大塞揚強投，放眼未來。

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