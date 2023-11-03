空手道》亞運金、銀牌谷筱霜、辜翠萍飲水思源 感謝贊助商

辜翠萍（左起）、谷筱霜、吳峻維（右）與贊助商合影。（記者梁偉銘攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕甫於杭州亞運打下金、銀牌的空手道女將谷筱霜、辜翠萍，以及北戴河亞洲滑輪錦標賽稱王封后陳毅帆、吳若瑄等體壇好手，感謝贊助商長期出錢出力贊助，4名選手也期許「把愛傳承下去」，將來有能力也要協助需要幫忙的新世代，不斷讓正向循環延續下去。。

上屆雅加達亞運鍍金的谷筱霜，杭州亞運女子50公斤級接連上演逆轉勝，為台灣打下本屆第19面金牌，完成衛冕二連霸的她，已和國手男友吳峻維決定揮別國際舞台，兩人目前先放假休息，12月再參與國訓中心的教練培訓，預計明年下鄉擔任教練，未來可能只參與國內賽事的谷筱霜說：「過去因為經常出國比賽，一直沒辦法好好養傷，現在退下來先把身體照顧好，雖然感覺捨不得，但對未來教練工作非常期待，要分享所知所學給更多人。」至於杭州亞運得銀的辜翠萍透露，還打算繼續參賽，但會調整不預設太多目標，是否再接再厲挑戰2026年名古屋亞運？她則語帶保留回應：「先試試看可以打幾年，我對空手道比賽的熱血還在，盡量把握每一場，希望從比賽中學習更進步，挑戰突破極限。」

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「花式滑輪王子」陳毅帆原本有望爭取杭州亞運直排個人花式成年男子組金牌，但大會突然以參賽項目總報名人數不足取消，讓他大受打擊，所幸花時間調適心態後，台南全運會和北戴河亞錦賽都如願封王，往後目標就是明年世錦賽衛冕，以利角逐2025年世界運動會。至於童星出身的混血美少女吳若瑄，首度挑戰亞錦賽就摘下青女組金牌，讓歷經兩度骨折的她大受鼓舞，「我太愛花式了，受傷後很多人都不會再練，但我打著石膏堅持到底，很高興這些年來的辛苦付出，終於獲得回報。」

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