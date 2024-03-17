空手道列10大最沒用才藝 金牌教練「人生沒有白走的路」獲通靈少女讚聲

去年亞運空手道比賽，谷筱霜、辜翠萍拿下金牌、銀牌，讓廖德蘭非常開心。（曾麗如教練提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕10大沒用才藝近來引熱議，亞運空手道金牌得主谷筱霜、辜翠萍的啟蒙教練廖德蘭，發現空手道名列第8名後表示，人生沒有白走的路，此文只能安慰學不會或不想學的人。此文吸引空靈少女原型、棒球女裁判劉柏君留言，她說「練空手道是我人生最美好的事情之一！」。

最近網路又熱烈討論10大「最沒用才藝」或「最廢才藝」，這10大最廢才藝從第一到第十名，分別為：珠心算、書法、繪畫、鋼琴／電子琴、直笛、舞蹈、象棋／圍棋／西洋棋、跆拳道／柔道／空手道、小提琴／中提琴／大提琴、直排輪。有網友笑說「我居然學過8項最廢才藝！」，也有網友說「我也中了5項！」。

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南投市的鋼琴老師謝雙雙分享該訊息時，珠心算老師、美術老師都來認廢，還說「最廢才藝的老師要抱團取暖一下！」。

亞運空手道金牌得主谷筱霜、辜翠萍的啟蒙教練廖德蘭，他和同為教練的另一半黃泰吉20多年來栽培出非常多的空手道國手，看到空手道被選為最廢才藝第八名，她有感而發的寫下「人生沒有白走的路」。廖德蘭在臉書為文指出，如果家長是捨不得或孩子自己不敢挑戰，「學空手道最廢」、「長大根本忘光光」的說法，很能安慰錯過啟蒙期的孩子或家長，只是每個才藝都有一個啟蒙期，孩子錯過了這些啟蒙期要學也學不會。

廖德蘭也說，小時候學過鋼琴，現在年紀大了，把它當成休閒活動，動動手指促進腦內啡活動減緩失智失能。她的網友紛紛留言附和，有人說「所謂空手道是無用才藝，是以經濟利益或營運就業機會的消極角度論斷，但現在已經證實，要防止老人癡呆及肌力退化骨質疏鬆，做有強度及複雜性的運動最有效，練空手道就符合這個條件。」。也有網友留言「應該再報導唸書時期最沒用的5門課。」。

通靈少女原型、台灣第一位棒球女裁判的劉柏君，也學過空手道，看到廖德蘭教練的臉書貼文後，留言「我覺得練空手道，是我人生最美好的事情之一！」，廖德蘭回覆「空手道也是我一生最引以為傲的事！」。

空手道列名十大最沒用的才藝，讓空手道教練廖德蘭有感而發，在臉書貼文書寫心情。（圖擷自廖德蘭臉書）

通靈少女原型、棒球裁判劉柏君也到廖德蘭的臉書留言讚聲。（圖擷自廖德蘭臉書）

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