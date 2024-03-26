MLB》大谷花近12分鐘說明水原涉賭案 美媒讚：沒想到會這麼詳細

大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉入非法賭博，不但遭道奇隊開除，大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。大谷翔平今天與翻譯艾爾頓（Will Ireton）親上火線說明水原涉賭案，花了約近12分鐘說明這起事件，獲得美國媒體大讚。

美國《NESN》作家卡比斯（Jared Carrabis）在社群媒體X上寫道，「我沒有理由相信大谷翔平在他的聲明所說的任何事情上在說謊。」

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根據《富比世》作家Anthony Witrado在社群媒體X上發文說，「我沒想到他會說得這麼詳細，他做了很棒的事，從自己的角度很好地描述事情是如何發生的。整體來說，這是一份強而有力的聲明。但這不會阻止一些陰謀論者得到某些結論，我們現在必須等待調查結果。」

大谷翔平今天在記者會開頭就說，對於自己所信賴的人做過這些事情，感到難過與震驚，由於目前調查還在進行中，因此自己能說的內容有限。大谷共花約近12分鐘交代整起事件的經過。

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