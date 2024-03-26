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MLB》「難過又震驚」大谷花11分鐘說明水原涉賭案 一對一談話發覺不對勁

2024/03/26 07:34

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平陷入非法簽賭案，不但遭道奇隊開除，也被大谷團隊指控竊取金錢。大谷今天首度針對此事公開聲明，坦言自己所信賴的人做出這些事情，真的感到震驚，也強調自己從未賭棒球或任何運動，將配合美國當局調查。

大谷翔平今天與翻譯艾爾頓（Will Ireton）親上火線說明，但不接受媒體提問，在這場約11分多鐘的記者會，大谷首先表示，很樂意說明這件事，相關人員和球迷都經歷辛苦的一週，在這段時間承受很大的壓力，「我對於自己信賴的人犯下的錯誤，讓我感到難過和震驚。」

大谷翔平說，目前整起案件已經進入調查，今天能說明的內容受限，希望大家理解。大谷強調自己沒有賭博、也沒有委託匯款，不知道水原一平是如何做到的，「從結果來看，他偷了我帳戶的錢，並對我周遭的人說謊。」

大谷說，上週有媒體聯繫他的經理人，詢問他是否參與非法博弈的賭博，水原一平沒有告訴我有這樣的採訪，水原還向這位代理人稱，這筆錢是為了償還某位朋友的債務。而第二天，水原一平向經理人坦承是自己的債務，並對經理人、球隊撒謊說我們已經溝通過。

大谷翔平今天親上火線說明前任專屬翻譯水原一平涉賭案。（法新社）

大谷指出，自己知道水原這個賭博問題，是在南韓首爾海外賽第一戰後的球隊會議上，當時那個會議上，水原用英語說話，沒有翻譯，雖然不能完全聽懂，但多少能理解，感到有點不對勁，因此和水原說要在飯店「一對一」詳細談話。

「我不知道他賭博成癮，也不知道他欠了錢，也沒有同意他匯款。」大谷說，水原擅自進入自己的帳戶，把錢匯給博弈公司，「我覺得這很奇怪，把這件事告訴自己的經理人、律師，水原也撒謊，經理人被騙了，水原向道奇隊所有人說謊。律師們以竊盜和詐欺為由，向警方報案處理。」

大谷坦言，老實說用『震驚』這個詞可能還不足以形容目前的狀況，「但這一週以來，我無法用言語來表達的感覺度過這週，現在很難用言語來形容。」

大谷最後說道，新賽季即將正式展開，將委託律師，並全面協助警方調查，「雖然很難轉換心情，很高興能向大家說明。」

大谷翔平。（美聯社）

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