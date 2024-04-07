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統一獅挑戰開季6連勝、F1日本站 今日賽事預告與轉播

2024/04/07 06:53

統一獅。（記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有2場賽事轉播，洋基將在主場迎戰藍鳥，洋基右投施密特（Clarke Schmidt）將碰上藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）；而另一場則是巨人在主場碰上教士，兩位韓籍好手李政厚與金河成再度同場較勁，巨人台灣旅美好手鄧愷威也有機會出賽。

NBA今天有2場轉播，金塊碰上老鷹，以及湖人對決騎士。敬請鎖定轉播。

樂天桃猿在大巨蛋對決中信兄弟，桃猿派出本土投手曾仁和，迎戰兄弟洋投猛登；台鋼雄鷹在高雄澄清湖球場面對富邦悍將，台鋼推出本土投手伍祐城，面對悍將投手江國豪；味全龍則在天母球場迎戰統一獅，龍隊推出王維中，而開季5連勝的統一獅派出古林睿煬。

F1日本賽正賽今天登場，敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 藍鳥@洋基 緯來體育

09：00 教士@巨人 愛爾達體育2台、華視、DAZN1

NBA

09：00 老鷹@金塊 愛爾達體育1台

10：00 騎士@湖人 緯來體育D-Live

PLG

14:30 夢想家@攻城獅

17:00 領航猿@勇士

轉播:MOMOTV、民視第一台

T1

14：00 雲豹@獵鷹 愛爾達體育4台

16：30 戰神@海神 緯來體育、愛爾達體育4台

中職

14：00 中信兄弟@樂天桃猿 DAZN2

14：00 富邦悍將@台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育1台

14：00 統一獅@味全龍 愛爾達體育2台、緯來育樂

日職

13：00 羅德@歐力士 DAZN3

F1世界一級方程式賽車

13：00 日本站-正賽 緯來體育、愛爾達體育3台

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