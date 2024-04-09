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MLB》天使史詩紀錄突遭中斷 球評怒轟聯盟醜聞連環爆

2024/04/09 07:04

沙努爾（右）。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使22歲大物沙努爾（Nolan Schanuel）的初登場連續上壘紀錄，因為大聯盟突然更改判決導致中斷，天使轉播單位的蘭達佐（Wayne Randazzo）因此痛批聯盟。

沙努爾在去年首輪第11順位被天使選進大聯盟，在僅打22場小聯盟的比賽後就被升上大聯盟，想不到他用成熟的打擊技巧加上精湛選球眼，從去年開始每場比賽都能上壘成功，在今年將紀錄延續到第37場，想不到大聯盟卻突然更改一週前的判決，使沙努爾的紀錄從37場被砍到30場，無緣朝史上第二與第一的紀錄邁進。

相關報導：MLB》大聯盟突更改7天前判決！ 天使大物史詩紀錄戛然而止

天使雖然對大聯盟的決定進行申訴但沒有成功，天使轉播人員蘭達佐便痛批評聯盟近期成事不足，敗事有餘：「一個又一個負面故事，一件又一件的醜聞。」、「在奧克蘭的慘敗（運動家隊決定離開奧克蘭）。可笑到不行的球衣（開季鬧出的球衣風波），球員工會抗議投球時鐘，因為不斷有投手受傷。」

接著蘭達佐再提到大谷翔平：「更別提你們全球級的超級巨星正捲入賭博醜聞。」、「最重要的是，你現在有一個試圖讓自己出名的年輕球員，在登上大聯盟後每一場比賽不斷安全上壘。而大聯盟允許這樣的改變來中斷他的紀錄，殺死這個故事，一個在大聯盟發生的正面故事，這真的荒唐至極。」

前大聯盟明星投手，現任分析師的古比查（Mark Gubicza）也同意蘭達佐的看法：「當你想到這件事，所有的社群媒體都會給予正面的回饋。這樣子展開球員生涯，對任何人來說都是令人印象深刻的。他去年還在大學，在去年的這個時候他還在大學打棒球。然後他們就這樣把他的一支安打給奪走了。」古比查表示，大聯盟這樣就像是在NBA奪走了詹姆斯（LeBron James）的一次助攻，讓他無法完成大三元一樣。

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