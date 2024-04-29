晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》李洋改搭葉宏蔚也沒問題 助台灣隊4：1擊敗捷克

2024/04/29 21:08

（左起）李洋、葉宏蔚。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今在湯瑪斯盃男子羽球團體對抗賽小組賽第2戰碰上捷克，第5點雙打人選調整，奧運金牌李洋改和葉宏蔚搭檔，兩人搭配也能穩定發揮，最終以兩個21：11擊敗克拉爾（Jiri Kral）／斯維達（Tomas Svejda），為台灣隊收下最後一點，以4：1笑納2連勝。

相關報導：湯優盃》李佳豪直落二痛宰捷克對手 台灣隊3：1鎖定勝利

湯優盃》林俊易直落二收拾捷克對手 台灣男團1：0領先

湯優盃》太意外！王子維不敵世界排名265選手 台灣遭捷克扳平

台灣男團這次和德國、捷克以及日本同組，要拚分組前2晉級8強，台灣隊前役擊敗德國搶下首勝。

台灣隊今由「左手重砲」林俊易打頭陣，他以21：13、21：12輕取勞達（Jan Louda），助隊取得1：0領先。不過，第2點的王子維爆冷以22：24、21：10、19：21不敵世界排名265的克拉爾（Jiri Kral），雙方戰成1：1平手。

好在隨後登場的第3點男雙李哲輝／楊博軒、第4點李佳豪都以直落二獲勝，台灣隊提前以3：1鎖定勝利。

不過，小組賽必須打完5點，台灣隊在最後一點男雙推出不同人選，讓王齊麟先休兵，由李洋改和葉宏蔚搭配。兩人以21：11先馳得點，即便第2局開賽一度落後，但李葉配很快穩住陣腳，連拿12分奠定勝基，僅用23分鐘就收下勝利。

台灣隊以4：1擊敗捷克收下2連勝，週三下午將迎戰勁敵日本，將爭取分組第1。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。