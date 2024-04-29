湯優盃》李洋改搭葉宏蔚也沒問題 助台灣隊4：1擊敗捷克

（左起）李洋、葉宏蔚。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今在湯瑪斯盃男子羽球團體對抗賽小組賽第2戰碰上捷克，第5點雙打人選調整，奧運金牌李洋改和葉宏蔚搭檔，兩人搭配也能穩定發揮，最終以兩個21：11擊敗克拉爾（Jiri Kral）／斯維達（Tomas Svejda），為台灣隊收下最後一點，以4：1笑納2連勝。

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台灣男團這次和德國、捷克以及日本同組，要拚分組前2晉級8強，台灣隊前役擊敗德國搶下首勝。

台灣隊今由「左手重砲」林俊易打頭陣，他以21：13、21：12輕取勞達（Jan Louda），助隊取得1：0領先。不過，第2點的王子維爆冷以22：24、21：10、19：21不敵世界排名265的克拉爾（Jiri Kral），雙方戰成1：1平手。

好在隨後登場的第3點男雙李哲輝／楊博軒、第4點李佳豪都以直落二獲勝，台灣隊提前以3：1鎖定勝利。

不過，小組賽必須打完5點，台灣隊在最後一點男雙推出不同人選，讓王齊麟先休兵，由李洋改和葉宏蔚搭配。兩人以21：11先馳得點，即便第2局開賽一度落後，但李葉配很快穩住陣腳，連拿12分奠定勝基，僅用23分鐘就收下勝利。

台灣隊以4：1擊敗捷克收下2連勝，週三下午將迎戰勁敵日本，將爭取分組第1。

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