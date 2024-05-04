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T1
2024年05月02日
（1場）
結果
1
悍將
2
桃猿
2024年05月03日
（3場）
結果
3
桃猿
9
獅
結果
1
悍將
0
兄弟
結果
5
雄鷹
1
龍
2024年05月04日
（3場）
17:05
0
雄鷹
0
龍
17:05
0
悍將
0
兄弟
17:05
0
桃猿
0
獅
2024年05月02日
（2場）
結果
84
熱火
118
塞爾提克
結果
123
獨行俠
93
快艇
2024年05月03日
（2場）
結果
98
公鹿
120
溜馬
結果
118
尼克
115
七六人
2024年05月04日
（2場）
結果
96
騎士
103
魔術
結果
101
快艇
114
獨行俠
2024年05月05日
（1場）
07:00
0
灰狼
0
金塊
2024年05月02日
（15場）
結果
1
紅雀
4
老虎
結果
1
光芒
7
釀酒人
結果
10
雙城
5
白襪
結果
6
皇家
1
藍鳥
結果
0
海盜
4
運動家
結果
5
勇士
2
水手
結果
2
費城人
1
天使
結果
2
紅人
6
教士
結果
2
洋基
0
金鶯
結果
1
洛磯
4
馬林魚
結果
1
小熊
0
大都會
結果
2
巨人
6
紅襪
結果
1
國民
0
遊騎兵
結果
3
守護者
2
太空人
結果
8
道奇
0
響尾蛇
2024年05月03日
（6場）
結果
4
洛磯
5
馬林魚
結果
2
洋基
7
金鶯
結果
6
小熊
7
大都會
結果
3
巨人
1
紅襪
結果
0
國民
6
遊騎兵
結果
2
守護者
8
太空人
2024年05月04日
（15場）
結果
3
釀酒人
1
小熊
結果
3
金鶯
0
紅人
結果
3
洛磯
2
海盜
結果
3
巨人
4
費城人
結果
3
藍鳥
9
國民
結果
8
大都會
10
光芒
結果
1
老虎
2
洋基
結果
6
天使
0
守護者
結果
1
遊騎兵
7
皇家
結果
3
水手
5
太空人
結果
2
紅襪
5
雙城
結果
0
白襪
3
紅雀
結果
1
馬林魚
3
運動家
結果
7
教士
1
響尾蛇
結果
3
勇士
4
道奇
2024年05月05日
（15場）
01:05
0
老虎
0
洋基
02:10
0
紅襪
0
雙城
02:15
0
白襪
0
紅雀
02:20
0
釀酒人
0
小熊
04:05
0
藍鳥
0
國民
04:05
0
洛磯
0
海盜
04:07
0
馬林魚
0
運動家
06:05
0
巨人
0
費城人
06:10
0
天使
0
守護者
06:40
0
金鶯
0
紅人
07:10
0
遊騎兵
0
皇家
07:15
0
水手
0
太空人
07:15
0
大都會
0
光芒
08:10
0
教士
0
響尾蛇
09:40
0
勇士
0
道奇
2024年05月03日
（6場）
結果
3
火腿
0
歐力士
結果
1
羅德
12
樂天
結果
2
橫濱DeNA
0
廣島
結果
3
中日
5
養樂多
結果
0
軟銀
1
西武
結果
5
阪神
8
巨人
2024年05月04日
（6場）
12:00
0
火腿
0
歐力士
12:00
0
軟銀
0
西武
12:00
0
羅德
0
樂天
12:30
0
橫濱DeNA
0
廣島
17:00
0
阪神
0
巨人
17:00
0
中日
0
養樂多
2024年05月04日
（2場）
14:30
0
國王
0
攻城獅
17:00
0
鋼鐵人
0
富邦勇士
2024年05月04日
（1場）
14:00
0
台北戰神
0
中信特攻
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NBA
獨行俠淘汰快艇晉級季後賽次輪、魔術逼出G7 今日NBA戰績
2024/05/04 13:27
獨行俠晉級分部準決賽。（美聯社）
騎士96：103魔術
快艇101：114獨行俠
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