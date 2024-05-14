NFL》雄獅4年68億續簽當家四分衛高夫 休季豪擲143億綁住3核心

高夫。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕底特律雄獅又砸錢綁核心！根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，雄獅今以4年2.12億美元（約新台幣68億）續簽29歲當家明星四分衛高夫（Jared Goff），這張合約也打破紀錄，其1.7億美元保證薪資成為雄獅隊史最多。

高夫在2021年賽季前透過交易，與史塔福（Matthew Stafford）互換東家，從洛杉磯公羊來到雄獅。高夫在底特律的第一個賽季水土不服，率隊繳出3勝13敗1和的慘淡成績，不過當年雄獅也選進了外接手布朗（Amon-Ra St. Brown）與明星進攻截鋒蘇沃爾（Penei Sewell），在年輕球員成長下，雄獅近2年漸入佳境。

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而高夫也逐漸找回自己的節奏，2022賽季率隊打出8勝9敗，上季傳出4575碼與30次達陣，例行賽也拿下12勝5敗佳績，更在季後後外卡戰擊敗老東家公羊，拿下隊史睽違32年季後賽首勝，休季雄獅先後以4年1.2億美元與4年1.12億美元續簽布朗與蘇沃爾，綁住未來的核心戰力。

如今再花4年2.12億美元留住高夫，雄獅在此休季在這3人身上就豪擲4.44億美元（約新台幣143億）。另外，高夫接下來的年均薪為5300萬美元，成為聯盟現役第二高薪的四分衛，僅次於辛辛那提孟加拉虎的伯羅（Joe Burrow）。

而當年與公羊換來高夫的交易，雄獅還獲得2021年三輪籤、2022年首輪籤以及2023年首輪籤。其中雄獅用2022年首輪籤選進大物外接手威廉斯（Jameson Williams），2023年首輪籤則選進新星跑衛吉布斯（Jahmyr Gibbs），這2人也都成為陣中的核心要角，雄獅的未來可說是無可限量。

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