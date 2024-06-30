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溫網》膝蓋反應非常好！喬科維奇揮別傷痛再現爭冠企圖心

2024/06/30 07:05

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024溫布頓網球錦標賽即將在7月1日開打，喬科維奇（Novak Djokovic）賽前記者會透露好消息，由於膝蓋康復情況理想，讓這位大滿貫24冠的傳奇老將，再度展現強烈爭冠企圖心。

「抵達這裡後，這一週以來的訓練非常好，特別是過去3天，進行非常激烈的練習賽。」37歲的喬科維奇透露，對手包括辛納（Jannik Sinner）、蒂亞弗（Frances Tiafoe）、梅德維夫（Daniil Medvedev）、魯蘇沃里（ Emil Ruusuvuori）、魯內（Holger Rune）等，讓他的膝蓋在草地高強度對抗中，盡可能地接受最大程度考驗。

「到目前為止，膝蓋對所有這些反應都很好。」喬科維奇將在週二首戰會外賽晉級的捷克對手科普里瓦（Vit Kopriva）。先前法國公開賽受傷衛冕失利，喬帥右膝進行關節鏡手術提前復出，對健康狀態信心滿滿的塞爾維亞老將，職業生涯第19度草地大滿貫參戰，爭取追平瑞士退役天王費德爾（Roger Federer） 的8冠王紀錄，並成為史上最年長的全英俱樂部贏家。

「我真的很想拚冠軍！」第2種子喬科維奇強調，康復過程沒有遇到挫折，讓他對於再戰溫網充滿期待，「過去3天給我足夠的樂觀和良好跡象，希望我能在接下來幾週處於最高水準的競爭狀態。」

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