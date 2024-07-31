奧運桌球》世界球王王楚欽爆冷出局 高承睿16強決戰「六角戰士」莫雷加德

王楚欽在男單32強賽爆冷敗給瑞典名將莫雷加德。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕拿著備用拍上陣的世界球王王楚欽，今天在巴黎奧運男單32強賽以2:4爆冷敗給世界排名26的瑞典「六角戰士」莫雷加德，台灣小將高承睿16強對手也從原本預估的王楚欽變成世錦賽銀牌莫雷加德。

世界排名32的高承睿今年在果阿球星挑戰賽、世界團體錦標賽兩度對上莫雷加德，都以1:3落敗。

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世界排名第一的王楚欽生涯8次對上莫雷加德還沒輸過，包括今年的杜哈球星挑戰賽、新加坡大滿貫賽，但昨晚王楚欽和孫穎莎擊退北韓組合拿下混雙金牌後，王楚欽的主戰球拍不慎被場邊的攝影記者踩斷，今天只能用備用拍迎敵。

王楚欽首局在10:8聽牌下錯失兩個局點，反倒以10:12、7:11連丟兩局。第3局起，王楚欽急起直追以11:5、11:7扳平戰局。

關鍵第5局，王楚欽在4:8落後下一度追到9平，但決勝時刻接發球擰拉出界，9:11再丟1局，氣勢也受挫。

第6局，王楚欽開局又陷入3:7落後，他雖然力挽狂瀾追成6:7，但在巨大壓力下仍功虧一簣，以6:11爆冷出局。

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