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巴黎前線》林郁婷擊敗保加利亞好手 闖進4強銅牌起跳

2024/08/04 17:18

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰，以5：0輕取保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），挺進4強，至少進帳1面銅牌。

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

28歲的林郁婷拳擊生涯成績輝煌，曾在世青錦標賽摘下女子51公斤級金牌，也是我國首位在世界青少年賽事奪金的選手，也曾拿下世錦賽、亞錦賽金牌。

不過，林郁婷在上屆東京奧運意外一戰出局，去年世錦賽又捲入性別檢測的烏龍風波，而這些風風雨雨，讓她淬鍊出更強大的心智，成功在去年杭州亞運摘金，寫下台灣紀錄。

今年前進花都，林郁婷直言，目標就是金牌，而她首戰從16強出發碰上圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），3回合都維持領先，毫無懸念地收下勝利。

林郁婷在今天8強戰和保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）過招，兩人曾在去年世錦賽對決，當時卡梅諾娃落敗，這次要再度於奧運交鋒，保加利亞奧會也因林郁婷陷入性別爭議，提出抗議。

林郁婷在第一回合遭遇對手頑強抵抗，仍以3：2佔上風，第二回合對手一陣亂拳加上小動作，持續和林郁婷纏鬥，但也未能扭轉頹勢，林郁婷在第三回合掌控節奏，對手氣力放盡，最終以5：0收下勝利。

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

林郁婷擊敗保加利亞好手卡梅諾娃，闖進4強至少銅牌起跳。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）出戰巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強賽，擊敗對手晉級4強，開心與教練曾自強擁抱。（特派記者陳志曲攝）

粉絲在場邊為林郁婷加油。（記者陳志曲攝）

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