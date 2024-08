巴黎奧運》摘銅牌才過一週就「掉漆」 讓美國滑板好手超傻眼

美國29歲滑板好手休斯頓。(資料照,美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年巴黎奧運男子街頭滑板項目,美國29歲滑板好手休斯頓(Nyjah Huston)在美國時間7月29日摘得銅牌。但領取銅牌不到10天,這面獎牌卻出現「掉漆」的狀況,讓休斯頓自嘲這面獎牌很像經歷過一場戰爭過才回來。

已經回到美國的休斯頓,他近日在社群媒體Instagram的限時動態PO影片,並秀出明顯外觀有掉漆狀況的銅牌。

休斯頓在影片中說道,「這些奧運獎牌全新時都很棒,但當這獎牌接觸我的皮膚上、沾到一點汗,讓我的朋友們在週末戴著之後,這個品質沒有你想像的那麼高,看起來很粗糙。」

休斯頓也把銅牌轉到正面,仍看出表面有脫落的狀況,「我不知道。奧運獎牌,我們必須提高一些品質。」

今年巴黎奧運獎牌是由巴黎知名珠寶品牌Chaumet設計,每面獎牌都鑲嵌六邊型的艾菲爾鐵塔碎片,與法國國土形狀契合,背面刻有勝利女神雅典娜,女神左側是帕德嫩神廟,右側空間過去留白,這次首開先例刻上巴黎鐵塔。

