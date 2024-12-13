羽球年終賽》結束生涯最終戰和王齊麟都哭了 李洋：真的知道是最後一場了

李洋（右）結束生涯最後一舞。（羽協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟在BWF年終總決賽迎來最後一次合體，今天小組賽最終戰以22：24、12：21敗給馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，無緣晉級4強。此戰成為李洋生涯最後一役，為台灣羽球書寫奧運雙金奇蹟的麟洋配，正式走入歷史。

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李洋／王齊麟在今年巴黎奧運完成史無前例的2連霸，而29歲的李洋也選擇急流勇退，今年賽季結束確定高掛球鞋，奧運後逐漸淡出賽場，把心力投入在教學上，這次年終賽抱持著享受比賽心情，希望用精采表現跟球迷道別。

即便如此，奧運雙金實力不俗，李洋／王齊麟小組賽首戰拍下自家人李哲輝／楊博軒，前役和丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森激戰3局才遭逆轉敗陣，今天也和吳世飛／伊祖丁一番纏鬥才落敗。

對於這次年終賽表現，李洋表示，畢竟有點久沒訓練了，原先設定就是3場，「本來覺得很難贏下一局或一場，這樣的表現已經超標了。」

無緣晉級4強，代表李洋生涯最終戰確定落幕，賽後他和王齊麟也不捨落淚，他說：「因為真的知道就是最後一場了，瞬間情緒就上來。」接下來李洋將專心於教職，培養更多羽壇後進，而王齊麟會和邱相榤持續在賽場上征戰，期待再創佳績。

李洋跟王齊麟賽後都落淚。（羽協提供）

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