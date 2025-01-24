MiLB》「令和怪物」佐佐木朗希空降榜首！ 年度農場10大右投出爐

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟新一季的10大潛力新秀右投出爐，在去年榜首海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）畢業後，今年由日本「令和怪物」佐佐木朗希空降榜單，名列10大右投之首。

今年球季榜單雖然第一名換人，不過第二名依舊是老虎隊的潛力新星喬布（Jackson Jobe），大聯盟認為他今年應該也會從這份榜單當中畢業。除此之外，幾位預計今年被認為會登上大聯盟的潛力球員還有費城人培因特（Andrew Painter）、洛磯多蘭德（Chase Dollander）與紅人勞德（Rhett Lowder）。

請繼續往下閱讀...

在去年被列為值得關注的海盜好手錢德勒（Bubba Chandler），今年已經躍升至10大右投第四名，他也是台灣好手鄭宗哲的隊友。

10大農場右投名單如下：

1.佐佐木朗希（道奇）

2.喬布（Jackson Jobe）（老虎）

3.培因特（Andrew Painter）（費城人）

4.錢德勒（Bubba Chandler）（海盜）

5.多蘭德（Chase Dollander）（洛磯）

6.伯恩斯（Chase Burns）（紅人）

7.勞德（Rhett Lowder）（紅人）

8.洛克（Kumar Rocker）（遊騎兵）

9.斯普羅特（Brandon Sproat）（大都會）

10.羅沙里歐（Alejandro Rosario）（遊騎兵）

本屆農場10大右投由佐佐木朗希空降榜首。（圖片取自X）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：佐佐木朗希、喬布、培因特、錢德勒（70）

佐佐木朗希最快曾投到102英哩，但去年均速下滑到97英哩（2023年為99英哩）；喬布的速球落在95-97英哩，且能碰到99-100英哩，同時還有絕佳的位移與上竄效果；培因特的火球在秋季聯盟時稍微有點失控，不過球探認為他因傷缺陣許久，因此還是對他能夠投到95英哩以上的速球給予肯定；而錢德勒95英哩的火球同樣也令球探印象深刻。

曲球：伯恩斯、洛克（60）

球探指出，儘管這兩人有著本梯次最好的曲球，但恐怖的是曲球都不是他們最好的球種。伯恩斯的曲球比他的滑球慢，約在80英哩出頭，儘管丟得少，但在去年大學賽季，他的這顆曲球依舊有著高達58%的揮空率。

滑球：喬布、伯恩斯、洛克（70）

喬布的滑球轉速約落在2900轉，且有大量的橫向位移，該球被《MLB Pipeline》的專家們評為所有新秀當中最棒的變化球，伯恩斯與洛克的滑球則分別被排在第二與第四名。伯恩斯的滑球去年擁有高達64%的揮空率，而洛克速度約在85英哩的滑球，去年在大、小聯盟締造66%的揮空率。

伯恩斯。（資料照，美聯社）

變速球：喬布、斯普羅特（60）

喬布的變速球在握法改成接近指叉球的方式後獲得很大的進步，現在這顆球會更偏向往手臂側跑（右邊，相反為手套側，以投手的投球手為基準），且跟他的速球有所區別。斯普羅特的變速球速度約落在85英哩以上，且同樣也會往右側跑並具有下沉效果，對付左打效果不俗。

指叉球：佐佐木朗希（80）

朗希的這顆指叉球好到擁有獨自的類別，速度落在89-90英哩，因為其變化的深度與速度獲得球探的最高分評價。在2024年日職，朗希的指叉球有著高達57%的揮空率。

控球：培因特、勞德（65）

兩人蟬聯這個項目得主，培因特在傷癒回歸後，雖然速球的狀況有點不穩，但他能用四種不同的球搶好球，秋季聯盟的每九局保送率為2.3，只比他進職業後累積的2.1高一點。勞德在大學每九局保送率為2.3，在他進入職業後的第一個賽季也維持著差不多的水準，去年僅2.0。

最高天花板：佐佐木朗希

球探認為朗希有潛力發展出3顆高水準的球種且3顆球都能控得很好，目前他的速球獲得70分評價，指叉球更是80分滿分，這也說明為何他會吸引如此多的球隊爭搶。

最高地板：勞德

勞德近兩年分別在這個項目擊敗史基斯與佐佐木朗希，球探解釋這是綜合性的考量，他們認為勞德至少能夠待在大聯盟輪值很長一段時間。

年度最佳新秀候選：佐佐木朗希

官網提到，他們一直在說不論朗希跟哪隊簽約，他都會是年度最佳新秀的領跑者。專家也抱持著相同的看法，有79%的人同意他會是今年的新人王大熱門。

竄升最快與最低出身：羅沙里歐

本屆榜單的組成大部分是首輪與獲得高額簽約金的國際大物，羅沙里歐在高中時曾參加2020年縮水的選秀並落選（該年僅選五輪），在經歷大學賽季後，他在2023年選秀會上第五輪被遊騎兵選中，獲得43萬7900美元簽約金，球團選擇重塑他的投球動作與球種組合。目前看來策略奏效，因為他不僅進入農場前30名，還成為了10大右投之一。

洛克。（資料照，今日美國）

最需要證明自己：洛克

洛克的職業生涯可說是波折不斷，在2021年他被大都會選中後，便在進行手肘與肩膀的檢查後將合約撤回，隔年洛克被遊騎兵以第三順位選中，但不久後就因為手肘韌帶撕裂進行TJ手術，在去年復出後洛克證明自己實力依舊，不僅屠殺小聯盟還升上大聯盟，不過他在進入職業後合計只投了76.1局，因此得證明自己能夠負擔大聯盟投一休四的節奏。

值得注意：西科拉（Travis Sykora）（國民）

西科拉是2023年梯次最具潛力的強力投手，但因為簽約問題下滑到第三輪，並以超池簽約金260萬加入國民，在小聯盟第一個賽季，他的每九局保送率僅2.9，每九局三振率高達13.7，防禦率2.33，球團也控管他的局數在85局，球探認為，隨著限制解除，很快就能看到他在球界大放異彩。

相關報導：

MLB》衛冕軍道奇急竄升大物！ 德保拉獲10大農場外野手肯定

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法