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亞洲盃》近9年首勝菲律賓！台灣男籃打出「和平奇蹟」

2025/02/20 21:03

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在台北和平籃球館打出「和平奇蹟」，每位球員上場都超級拚命，林庭謙、馬建豪、盧峻翔、阿巴西都有出色表現，最終以91：84戰勝強敵菲律賓，賞給菲律賓在亞洲盃資格賽首敗，也是台灣近9年來首度戰勝菲國。

旅外好手林庭謙、阿巴西此仗皆貢獻21分，馬建豪14分進帳，盧峻翔下半場神勇演出，關鍵時刻毫不手軟也拿下18分，成功帶領台灣隊打出感動人心的賽事。

台灣隊過去贏菲律賓的最經典戰役為2013年亞錦賽，該役呂政儒展現射手本色，率隊在客場打敗菲國。不過，前一次贏球為2016年亞洲挑戰者盃，台灣當時以87：76打敗以年輕球員為主體的菲律賓。

只是，台灣從2016年過後只要在FIBA旗下國際賽遭遇菲律賓都輸球收場，尤其去年亞洲盃資格賽作客菲律賓還慘輸53分，如今終於在主場打出「和平奇蹟」，近9年首度打敗強敵，這次贏球更是貨真價實，因為菲律賓還有36歲歸化洋將布朗利（Justin Brownlee）此仗投進8顆三分球，轟39分卻白忙一場。

台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣擊敗菲律賓。（記者陳志曲攝）

台灣隊今天在台北和平籃球館打出「和平奇蹟」，以91：84戰勝強敵菲律賓。（記者陳志曲攝）台灣隊今天在台北和平籃球館打出「和平奇蹟」，以91：84戰勝強敵菲律賓。（記者陳志曲攝）

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