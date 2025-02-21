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MLB》山本由伸2K無失分、金慧成選保送 道奇春訓熱身賽首戰遭打爆

2025/02/21 07:50

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽開打，首戰由道奇隊決小熊，兩位MVP強打大谷翔平與佛里曼（Freddie Freeman）並未上場，日籍強投山本由伸先發1.2局無失分，不過後續登板的投手崩盤，最終道奇以4：12不敵小熊。

山本由伸今首局首打席就飆出三振，接著被布許（Michael Busch）敲出一壘安打，山本隨後抓下第2個出局，儘管又被敲安攻佔一、二壘，但山本馬上再秀K功，三振掉羅培茲（Nicky Lopez）。2局上續投連續解決2人後被敲出一壘安打退場，合計主投1.2局投27球，被敲3安，飆出2K，沒有失分。

2局下道奇開啟攻勢，奧特曼（James Outman）挨觸身球上壘後，休季簽下小聯盟約的前國聯冠軍賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）開轟，接著柏特（David Bote）與費杜西亞（Hunter Feduccia）連續敲安攻佔二、三壘，1出局後靠著暴投再下一城，道奇取得3：0領先。

羅沙里歐。（今日美國）羅沙里歐。（今日美國）

然而戰況急轉直下，3局上道奇火球男米勒（Bobby Miller）被敲安後，遭到布許擊球初速105.5英哩的強襲球打中頭部退場，道奇換上賈維斯（Justin Jarvis）接替投球，卻完全壓不住小熊打線，單局投出2次保送、被敲3支安打，道奇單局狂失6分，遭小熊逆轉。

道奇後續啟用6名投手，其中羅布雷斯基（Justin Wrobleski）失2分，紹爾（Matt Sauer）失1分，赫南德茲（Jose E. Hernandez）丟3分；反觀打線僅靠著奧基（Chris Okey ）長打追回1分，最終以4：12慘敗小熊。

道奇幾名主力打者今日表現，MVP三星之一的貝茲（Mookie Betts）1打數0安打，選到1保送；馬恩西（Max Muncy）2打數1安打，吞下1K；T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）2支0。而上季奪韓職盜壘王的南韓明星好手金慧成，今擔任先發第8棒，1打數0安打，選到1保送。

金慧成。（美聯社）金慧成。（美聯社）

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