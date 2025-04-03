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NBA》被肘擊流血照飆34分！AD砍轉隊後最高分率獨行俠擊敗老鷹

2025/04/03 13:20

戴維斯今天砍下全場最高34分，幫助獨行俠在最後逆轉老鷹拿下勝利。（路透）戴維斯今天砍下全場最高34分，幫助獨行俠在最後逆轉老鷹拿下勝利。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕今在主場迎戰老鷹的獨行俠，靠著「AD」戴維斯（Anthony Davis）本場砍下全場最高的34分，創下他轉隊來到獨行俠後所得的最高分數，幫助球隊以120：118擊敗老鷹，近4場比賽拿下3勝，持續努力鞏固附加賽門票。

獨行俠上半場以戴維斯作為輸出核心，即便他在首節結束前因為搶籃板，被隊友加佛德（Daniel Gafford）肘擊右眼眶當場流血，導致次節最後2分鐘才回歸賽場，但仍還有15分進帳。老鷹則是靠著當家一哥楊恩（Trae Young）攻下21分，外加奧康古（Onyeka Okongwu）與雷佛特（Caris LeVert）的通力合作之下，助隊以72：67領先。

易籃後，老鷹在第3節一度領先達11分，不過戴維斯在該節9投6中、包括1記三分球攻下13分，幫助球隊反倒以101：96超前，來到比賽決勝節，「K湯」湯普森（Klay Thompson）加入戰局，與戴維斯合作在一開始打出7：0攻勢，也領先對手多達12分。

然而老鷹隨即吹起反攻號角，在奧康古與丹尼爾斯（Dyson Daniels）的率領下一度逆轉取得3分領先，不過獨行俠還未放棄比賽，靠著湯普森在最後42秒靠著外線三分追平比數後，戴維斯在剩下3.4秒跳投成功拿下致勝分，終場幫助獨行俠收下勝利。

戴維斯今天砍下34分，另外還進帳15籃板與5次阻攻，湯普森緊隨其後攻下17分，是本場比賽能拿下勝利的功臣；老鷹部分，楊恩攻下全隊最高的25分外帶12助攻，奧康古也得到20分與14籃板。

獨行俠目前戰績來到38勝39敗排名西部第9，領先第10名的國王1.5場勝差。老鷹則以36勝40敗排在東部第8，已經確定能前進季後賽。

湯普森本場攻下17分。（路透）湯普森本場攻下17分。（路透）

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