NBA》被肘擊流血照飆34分！AD砍轉隊後最高分率獨行俠擊敗老鷹

戴維斯今天砍下全場最高34分,幫助獨行俠在最後逆轉老鷹拿下勝利。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕今在主場迎戰老鷹的獨行俠,靠著「AD」戴維斯(Anthony Davis)本場砍下全場最高的34分,創下他轉隊來到獨行俠後所得的最高分數,幫助球隊以120:118擊敗老鷹,近4場比賽拿下3勝,持續努力鞏固附加賽門票。

獨行俠上半場以戴維斯作為輸出核心,即便他在首節結束前因為搶籃板,被隊友加佛德(Daniel Gafford)肘擊右眼眶當場流血,導致次節最後2分鐘才回歸賽場,但仍還有15分進帳。老鷹則是靠著當家一哥楊恩(Trae Young)攻下21分,外加奧康古(Onyeka Okongwu)與雷佛特(Caris LeVert)的通力合作之下,助隊以72:67領先。

易籃後,老鷹在第3節一度領先達11分,不過戴維斯在該節9投6中、包括1記三分球攻下13分,幫助球隊反倒以101:96超前,來到比賽決勝節,「K湯」湯普森(Klay Thompson)加入戰局,與戴維斯合作在一開始打出7:0攻勢,也領先對手多達12分。

然而老鷹隨即吹起反攻號角,在奧康古與丹尼爾斯(Dyson Daniels)的率領下一度逆轉取得3分領先,不過獨行俠還未放棄比賽,靠著湯普森在最後42秒靠著外線三分追平比數後,戴維斯在剩下3.4秒跳投成功拿下致勝分,終場幫助獨行俠收下勝利。

戴維斯今天砍下34分,另外還進帳15籃板與5次阻攻,湯普森緊隨其後攻下17分,是本場比賽能拿下勝利的功臣;老鷹部分,楊恩攻下全隊最高的25分外帶12助攻,奧康古也得到20分與14籃板。

獨行俠目前戰績來到38勝39敗排名西部第9,領先第10名的國王1.5場勝差。老鷹則以36勝40敗排在東部第8,已經確定能前進季後賽。

