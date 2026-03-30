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MLB》遊騎兵補強有感！3位「新同學」表現出色 退費城人奪2連勝

2026/03/30 09:44

尼莫敲出轉戰遊騎兵的首轟。（美聯社）尼莫敲出轉戰遊騎兵的首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與費城人進行3連戰最後一場比賽的遊騎兵，靠著休賽季補強的3位選手接連貢獻，幫助球隊以8：3拿下2連勝，開季首個系列賽就以2勝1敗獲勝。

遊騎兵在3局上半率先發難，哈格瑞提（Sam Haggerty）敲安上壘後，休賽季從紐約大都會延攬的尼莫（Brandon Nimmo）咬中盧薩多（Jesús Luzardo）的橫掃球一棒轟過牆，敲出轉隊後的第1發全壘打，並幫助球隊先馳得點。

然而攻勢仍在延續，4局上半一、二壘有人的情況，輪到同樣在休賽季從匹茲堡海盜轉隊而來的老將麥卡琴（Andrew McCutchen），面對盧薩多97.9英里（約157.6公里）速球大棒一揮，剛好越過左外野大牆外，效力新東家的首轟就是一發三分砲。

6局上，遊騎兵靠著麥卡琴與東岡凱爾（Kyle Higashioka）的接連安打再下一城，雖然下個半局費城人總算突破戈爾（MacKenzie Gore）的封鎖追回2分，但7上遊騎兵又再度拉開分差，而即便費城人8局下又再攻得分數，但依舊無法成功逆轉。

今天有開轟表現的尼莫與麥卡琴，本場比賽皆打出4支2的表現擔綱火力核心，而從球隊從華盛頓國民找來的戈爾先發主投5.1局僅失2分，並狂飆7次三振拿下本季首勝，遊騎兵休賽季補強的3名選手在今天皆有亮眼表現。此外接替戈爾的後援溫恩（Cole Winn）0.2局未被敲安，拿下中繼成功。

費城人部分，全場僅史瓦伯（Kyle Schwarber）、史多特（Bryson Stott）與克勞佛（Justin Crawford）有安打產出，而掛帥的盧薩多雖完成6局投球並送出7K，但也狂失多達6分，吞下今年球季第1敗。

麥卡琴轉隊首轟就是一發3分砲。（美聯社）麥卡琴轉隊首轟就是一發3分砲。（美聯社）

戈爾今天先發5.1局繳好投，收下本季首勝。（美聯社）戈爾今天先發5.1局繳好投，收下本季首勝。（美聯社）

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