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MLB》防禦率還是0！教士終結者延續超狂紀錄 平隊史最高只差1局

2026/04/20 09:51

米勒今天後援1局無失分收下救援成功，保持連續無失分紀錄。（美聯社）米勒今天後援1局無失分收下救援成功，保持連續無失分紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天對上天使，靠著投手群聯手壓制，以及當家終結者米勒（Mason Miller）持續推進連續無失分局數，幫助球隊以2：1收下勝利，3連戰以2勝1敗坐收，近11場比賽就狂拿10勝。

比賽進入9局下半，手握1分教士領先的教士派出米勒上場關門，他先是讓培拉薩（Oswald Peraza）擊出滾地球出局，再接連三振葛利森（Vaughn Grissom）與歐哈皮（Logan O'Hoppe），幫助球隊拿下勝利，本季第8次救援成功收進口袋成為暫居聯盟最多。

目前27歲的米勒，在去年交易大限前從運動家來到教士，並在美國時間8月5日，也是他轉隊的第2場比賽掉過分數後，至今就從未讓對手踏到本壘板，連續無失分局數擴大到32.2局，距離梅雷迪斯（Cla Meredith）在2006年締造的隊史紀錄僅剩1局。

自1920年活球時代以來，大聯盟最長連續無失分局數的選手，是1988年效力道奇的賀西瑟（Orel Hershiser），紀錄為59局。

此外，根據大聯盟官網撰文分析，米勒本季面對38位打者中，只讓4位成功上壘，包括兩次保送與兩支安打，此外這38名選手中，米勒就K掉了27個，三振率是極度誇張的71.1%，成為自1900年後，在開季前11場登板所繳出的最高三振率的投手。

除了米勒以外，教士今天先發的金恩（Michael King）繳出5局無失分的內容，獲得本季第3勝，接在後面登板的馬納利奇歐（Ron Marinaccio）、哈特（Kyle Hart）與羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）皆得到中繼點。

而天使掛帥主投的年輕投手烏雷尼亞（Walbert Urena）迎來大聯盟生涯出先發，就繳出6局失2分狂飆8K的優質表現，但打線並未給予支援，最終吞下敗投。

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