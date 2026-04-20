MLB》響尾蛇混血球星因傷提前退場 教頭得知情況並不擔心

卡洛爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天以4：10不敵藍鳥，其中台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）還因傷提前退場，不過總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則表示傷勢並不嚴重，下一場比賽仍是先發選手。

卡洛爾今天鎮守右外野打第2棒，1局下半擊出滾地球出局，3局下第2個打席則被三振出局，然而在5上時，由於卡洛爾出現下背部緊繃的情況，讓球團選擇將他換下，讓巴洛薩（Jorge Barrosa）接替守右外野。

請繼續往下閱讀...

雖然因故退場，不過教頭羅夫洛直言卡洛爾仍是後天對上白襪的先發右外野手，可見傷勢並不嚴重，「他的下背部確實有持續發生不適的情形，我之前有說過他的身體有一些狀況，但主要是肌肉緊繃的問題，我認為只需要逐日觀察，持續監控他的身體狀況就行。」

藍鳥今天在首局就狂炸8分，3局上半岡本和真還敲出本季第3轟，早早就把分數拉開，也讓響尾蛇除了早早就把卡洛爾換下外，包括艾倫納多（Nolan Arenado）與小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）兩位主力也都在比賽後段就下場休息。

響尾蛇近9場的比賽，卡洛爾就曾因左側髖屈肌緊繃而缺陣兩場，他自己也認為今天的傷勢可能與此有關，「在今天這種比賽出現這樣的情況，我認為提前退場是沒問題的，但如果是比分接近的比賽，我絕對會留在場上奮戰，我甚至覺得我現在就可以上場了。」

卡洛爾開季至今繳出優異的進攻表現，20場的出賽打擊三圍.300/.390/.600，外帶3發全壘打與16分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法