自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》響尾蛇混血球星因傷提前退場 教頭得知情況並不擔心

2026/04/20 11:03

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天以4：10不敵藍鳥，其中台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）還因傷提前退場，不過總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則表示傷勢並不嚴重，下一場比賽仍是先發選手。

卡洛爾今天鎮守右外野打第2棒，1局下半擊出滾地球出局，3局下第2個打席則被三振出局，然而在5上時，由於卡洛爾出現下背部緊繃的情況，讓球團選擇將他換下，讓巴洛薩（Jorge Barrosa）接替守右外野。

雖然因故退場，不過教頭羅夫洛直言卡洛爾仍是後天對上白襪的先發右外野手，可見傷勢並不嚴重，「他的下背部確實有持續發生不適的情形，我之前有說過他的身體有一些狀況，但主要是肌肉緊繃的問題，我認為只需要逐日觀察，持續監控他的身體狀況就行。」

藍鳥今天在首局就狂炸8分，3局上半岡本和真還敲出本季第3轟，早早就把分數拉開，也讓響尾蛇除了早早就把卡洛爾換下外，包括艾倫納多（Nolan Arenado）與小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）兩位主力也都在比賽後段就下場休息。

響尾蛇近9場的比賽，卡洛爾就曾因左側髖屈肌緊繃而缺陣兩場，他自己也認為今天的傷勢可能與此有關，「在今天這種比賽出現這樣的情況，我認為提前退場是沒問題的，但如果是比分接近的比賽，我絕對會留在場上奮戰，我甚至覺得我現在就可以上場了。」

卡洛爾開季至今繳出優異的進攻表現，20場的出賽打擊三圍.300/.390/.600，外帶3發全壘打與16分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中