但求止敗羅德 猿今尬「陳冠宇好友」

石川步（特派記者林正堃攝）

李茲（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／日本千葉報導〕桃猿自從去年11月交流賽7：2擊敗羅德後，今年交手已經3連敗，今天止敗任務交給新洋投李茲，昨未出賽的王溢正、黃子鵬也預計待命。羅德今天預計推出陣中王牌之一的石川步先發。

打從猿隊首度赴石垣島和羅德交流賽，石川步就是出名的「陳冠宇好友」，這次交流賽陳冠宇正好在二軍未能隨隊，石川步也鼓勵他：「雖然暫時在二軍，但冠宇的球質好，仍是有實力的選手。」

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石川步坦言，「對台灣打者其實都不太熟悉，印象中的台灣打者都很強，對直球的掌握度很高。今天想多以直球和對方對決，也測試自己的狀況。」

猿隊新洋投李茲2016年曾有短暫日職經驗，當時效力東北樂天，不過僅出賽5場就離隊，目前除了隊內練習外，還沒迎戰過中職打者，因此難以比較台、日兩國打者差異。

不過，李茲對今天比賽也有些想法，他說：「卡特球是我前幾年比較少投的球路，為了今年球季，春訓有重新把卡特球練起來，今天也會運用這個球路和打者對決。」

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