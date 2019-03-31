柯瑞飆11個三分球 裁判響哨氣走勇士

裁判終場前吹杜蘭特犯規，柯瑞表示，裁判是單場MVP。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕衛冕軍勇士昨天作客灰狼，兩隊廝殺到延長賽，單場飆進11個三分球的柯瑞並非此役主角，延長賽終了前0.5秒，兩隊仍平手，此時裁判響哨，杜蘭特賠上防守犯規，送灰狼湯斯站上罰球線，2罰中1，終場勇士以130：131飲恨。

終場前罰球 灰狼險勝

裁判爭議判決不只一樁，延長賽結束前4.4秒，杜蘭特在被看守下投進三分球，此時裁判給了灰狼前鋒貝茲迪普「出手前」犯規，比了進球不算的手勢，杜蘭特與隊友露出難以置信的表情，杜蘭特錯失四分打機會。總教練柯爾為子弟兵抱不平，他認為，杜蘭特接球後出手是連貫的，不管在全世界哪一個聯盟，這都是一次進算加罰的機會。

柯瑞不爽 稱裁判MVP

攻下37分的柯瑞表示，裁判最後吹杜蘭特犯規，這一哨可能直接決定勝負，不該讓哨音影響比賽結果，記者反問他，哪個判決比較嚴重，他回應，「你們應該去問裁判，他是單場MVP。」

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另外，金塊昨以115：105擊敗雷霆，金塊與勇士目前沒有勝差，西部龍頭大戰白熱化，不過金塊教練馬龍表示，就算球隊是第二、三或四種子都沒關係，只要有主場優勢，丹佛球迷會是他們堅強的後盾。

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