世界12強賽》南韓完封澳洲 加拿大賞蛋古巴

南韓先發投手梁玹種大殺四方，投6局送出10次三振、僅被擊出1支內野安打。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕和台灣隊能否搶下奧運門票最有關聯的主要對手南韓、澳洲，昨C組首戰就狹路相逢，澳洲隊面對地主南韓隊投手群一籌莫展，全場唯一上壘竟只靠1支內野安打，終場0：5遭完封。C組打完首日，南韓、加拿大都搶下勝利。

加拿大投手奧蒙特8局無失分，表現亮眼。（歐新社）

南韓隊先發投手梁玹種大殺四方，投6局送出10次三振、僅被擊出1支內野安打，接手的後援投手則聯手持續封鎖。澳洲投手群走馬換將，但南韓隊也能有所發揮，李政厚、金賢洙和埋伏第9棒的許敬民都有單場雙安演出。

南韓、加拿大兩支球隊今要遭遇，勝者將取得2勝優勢，加拿大隊教頭惠特被問及先發投手，只笑說：「左投，名字發音很難唸。」

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加拿大昨先發的奧蒙特今年效力加拿大當地聯賽，面對多位打者具日職經驗的古巴隊，繳出8局無失分、送出9次三振，幫助球隊3：0獲勝，表現亮眼到南韓當地媒體好奇他是否願意投身韓職。

對於自己的職業生涯，奧蒙特保持開放態度：「我是來這幫加拿大贏球的，但也是來幫自己爭取機會的。」加拿大教頭惠特更是力薦子弟兵給球探：「如果哪個球探不喜歡他今天的表現，那還是換工作吧。」

A組墨西哥、美國兩隊晉級

A組部分，昨天最後一場預賽結束，墨西哥隊終場10：2輕取荷蘭，全勝晉級，美國隊居次，多明尼加和荷蘭遭淘汰。

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