吞4連敗、戰績墊底 灰狼主帥被炒

〔記者廖聿偉／綜合報導〕戰績積弱不振的灰狼昨碰上尼克，全場最大落後達21分，末節中鋒湯斯率隊逆襲，獨得15分，一度盼得勝利曙光，可惜終場前23.2秒的逆轉跳投失手，終場99：103輸球，苦吞4連敗，主帥小桑德斯成為代罪羔羊，遭球隊開除，兵符將由暴龍助理教練芬奇暫代。
暴龍助理教練暫掌兵符
灰狼近9場苦吞8敗，本季戰績7勝22敗，在全聯盟墊底，且距離季後賽門檻的西部第8名勇士已有9場勝差，球團忍無可忍，宣布易帥，小桑德斯成為本季首位被解雇的教頭。
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小桑德斯在2018-19球季季中接任灰狼總教練，當時以未滿33歲的年紀，成為史上最年輕的主帥（非球員兼教練），但灰狼近年深陷傷兵陰霾，且自由市場補強也乏善可陳，小桑德斯巧婦難為無米之炊，期間僅拿下43勝94敗，最後只能捲鋪蓋走人。
灰狼本季場均得分僅107.5分，在西部排名倒數第2，場均失分又高達114.8分，攻守失序，加上主力湯斯和羅素輪流掛傷號，選秀狀元艾德華茲表現起伏大，還不成氣候，成為戰績墊底的主因。
灰狼網羅具有超過10年NBA助理教練資歷芬奇掌舵，他在2011-16年在火箭隊期間，是球隊研發進攻戰術的智囊團，球團盼芬奇能改善灰狼體質，提升攻擊火力，率球隊脫胎換骨。