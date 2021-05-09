夢想家利多出盡 勇士今爭一口氣

勇士禁區悍將賈西亞首戰未登錄，第二戰若登場可望改變戰局。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P.LEAGUE+元年冠軍賽首戰出現離譜誤判影響比賽走勢，吞敗的富邦勇士滿身怨氣，今天「金控大戰」二部曲對決台新夢想家要化憤怒為力量，讓台北和平籃球館滿場的7000名球迷見證勝利。

夢想家首戰末節以104：106落後時，楊敬敏最後3分鐘在24秒進攻計時器歸零後投進超前三分球，裁判皆沒判進攻違例，讓勇士相當不滿。

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賽後聯盟承認誤判，3名執法裁判遭禁吹處分，聯盟執行長陳建州更在凌晨發文，表示願意接受外界的批判，也承諾努力讓後續賽事順利舉行，還給大家公正的比賽。

其實勇士決勝時刻還有逆轉機會，卻屢攻不下，教練許晉哲承認，球員因久未實戰，身體對抗性欠佳，且體能迅速下滑，末節明顯手軟，團隊命中率40.7%不及夢想家的52.6%，得盡快調整，才能找回例行賽聯盟龍頭丰采。

禁區破壞王 勇士賈西亞就緒

此外，勇士首戰派出塞瑟夫、曾文鼎、曾祥鈞等超過200公分的前場球員輪番上陣，並未登錄禁區破壞力驚人的賈西亞，他場均可進帳20分、12.6個籃板，且每場能製造8次罰球機會，若登場或許能成為改變比賽的關鍵因子。

夢想家杰倫不適 塔克將頂上？

夢想家首戰贏球卻存在隱憂，畢竟攻守一流的洋將杰倫因身體不適提前退場，能否出賽還是未知數，屆時連4戰缺陣的塔克可能有機會登場。

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