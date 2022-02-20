2011年王牌》小巨人曾偉恩 還有職棒夢

曾偉恩2011年率領台灣隊奪冠。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕U12世界盃在台舉辦5屆，以「小巨人」曾偉恩名氣最響亮，只是他棒球之路走得不順遂，現於綺麗珊瑚成棒隊沉潛，他說，「今年中職應該會有第6隊，增加許多機會，我會報名選秀。」

打贏古巴奪冠 拿3大獎爆紅

2011年IBAF世界少棒賽，曾偉恩扛中心打者兼王牌投手，當時181公分的他站在投手丘顯得鶴立雞群，隊友稱他「大熊」，冠軍戰對古巴完投6失2分拿下勝投，率隊以3：2奪冠。曾偉恩累計打擊率5成，榮膺最有價值球員、最佳右投、明星隊最佳一壘手等3大獎，一夕爆紅。

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國小後沉浮 去年到綺麗珊瑚

曾偉恩國小畢業後就與國手無緣，在平鎮青棒只是「萬年二軍」，在嘉大投球無太多亮點，大學畢業後教練鍾宇政推薦他到桃園成棒隊，但自評實力不夠，出賽空間恐怕有限，去年底通過綺麗珊瑚測試加盟。

曾偉恩坦言，當年頂著世界少棒冠軍光環，讓他投球備感壓力，一直想投出符合外界期待的成績，只是事與願違，現在不會想太多，做自己就好。

成名後壓力增 現在做自己就好

鍾宇政指出，曾偉恩身高近190公分，身材條件出眾，練球態度非常積極，可惜常受傷，有「玻璃人」體質，大學期間沒投太多，大四右手肘卻輕微骨折，影響投球。

曾偉恩說，現在手肘傷勢已無礙，由於久未實戰，希望接下來春季聯賽投出佳績，讓球探看到他的成長，在選秀獲球團青睞，畢竟兒時夢想就是打職棒。

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