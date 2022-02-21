晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

餅總霸吼「打敗泰迪」 箭指兄弟

2022/02/21 05:30

獅隊開訓典禮，統一「3帥」各自寫下新球季的目標。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨公布年度口號「大勝獅吼」，儘管氣勢十足，但總教練林岳平說出目標「打敗泰迪」後，更是霸氣外露，也讓獅隊今年的目標很明確，就是希望可以擊敗中信兄弟。

統一獅公布年度口號「大勝獅吼」，總教練林岳平（左）更喊出「打敗泰迪」金句，沸騰獅子軍。圖右為領隊蘇泰安。（記者李惠洲攝）

林岳平強調

是打敗不是打爆

受入冬冷氣團影響，台南出現少見濕冷天氣，但仍有不少球迷到場相挺，尤其「餅總」林岳平一席話，更是瞬間讓氣氛沸騰。去年12月中動完第2次心臟手術後，餅總先告訴球迷不必擔心自己的身體狀況，接著再向球員喊話，「今年戰況會越來越艱難，我們首要目的，打敗泰迪，加油!」

「打敗泰迪」立刻成為今年開訓典禮的金句，餅總在接受媒體詢問時還特別強調：「是打敗，不是打爆，因為打爆不一定會贏。」前年和去年在獅隊共繳出12勝的泰迪，去年季中離隊代表母國墨西哥參加奧運後，今年選擇投入中信兄弟懷抱，也讓餅總有感而發地說：「還是要先想辦法打敗泰迪，如果連他都贏不了，可能就看不到兄弟的車尾燈了。」

布雷克報名

想要正面對決

不只餅總喊話，新任隊長的捕手林岱安過去常跟泰迪搭配，也表示：「之前在蹲他的時候，對手給我的反饋都是他不好打。但今年確實是真的滿想把他打掉，希望能從我們這隊開始。」去年拿下17勝的勝投王布雷克，據悉私下也曾透露，如果今年泰迪登板，希望獅隊派他先發，較勁意味十足。

獅隊在去年台灣大賽遭兄弟4戰橫掃，領隊蘇泰安希望今年能夠奪下隊史第11座總冠軍，兄弟仍是最大勁敵，餅總也期許除了打敗泰迪，還要打敗德保拉。

在餅總的霸氣宣言後，去年遭樂天桃猿釋出的後援投手吳丞哲，今年目標大聲喊出「封鎖樂天」，而三壘手郭阜林除了期許完全出賽和完成百打點，也針對兄弟許下：「希望今年守備率有9成5以上，打敗王威晨!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。