餅總霸吼「打敗泰迪」 箭指兄弟

獅隊開訓典禮，統一「3帥」各自寫下新球季的目標。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨公布年度口號「大勝獅吼」，儘管氣勢十足，但總教練林岳平說出目標「打敗泰迪」後，更是霸氣外露，也讓獅隊今年的目標很明確，就是希望可以擊敗中信兄弟。

統一獅公布年度口號「大勝獅吼」，總教練林岳平（左）更喊出「打敗泰迪」金句，沸騰獅子軍。圖右為領隊蘇泰安。（記者李惠洲攝）

林岳平強調

是打敗不是打爆

受入冬冷氣團影響，台南出現少見濕冷天氣，但仍有不少球迷到場相挺，尤其「餅總」林岳平一席話，更是瞬間讓氣氛沸騰。去年12月中動完第2次心臟手術後，餅總先告訴球迷不必擔心自己的身體狀況，接著再向球員喊話，「今年戰況會越來越艱難，我們首要目的，打敗泰迪，加油!」

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「打敗泰迪」立刻成為今年開訓典禮的金句，餅總在接受媒體詢問時還特別強調：「是打敗，不是打爆，因為打爆不一定會贏。」前年和去年在獅隊共繳出12勝的泰迪，去年季中離隊代表母國墨西哥參加奧運後，今年選擇投入中信兄弟懷抱，也讓餅總有感而發地說：「還是要先想辦法打敗泰迪，如果連他都贏不了，可能就看不到兄弟的車尾燈了。」

布雷克報名

想要正面對決

不只餅總喊話，新任隊長的捕手林岱安過去常跟泰迪搭配，也表示：「之前在蹲他的時候，對手給我的反饋都是他不好打。但今年確實是真的滿想把他打掉，希望能從我們這隊開始。」去年拿下17勝的勝投王布雷克，據悉私下也曾透露，如果今年泰迪登板，希望獅隊派他先發，較勁意味十足。

獅隊在去年台灣大賽遭兄弟4戰橫掃，領隊蘇泰安希望今年能夠奪下隊史第11座總冠軍，兄弟仍是最大勁敵，餅總也期許除了打敗泰迪，還要打敗德保拉。

在餅總的霸氣宣言後，去年遭樂天桃猿釋出的後援投手吳丞哲，今年目標大聲喊出「封鎖樂天」，而三壘手郭阜林除了期許完全出賽和完成百打點，也針對兄弟許下：「希望今年守備率有9成5以上，打敗王威晨!」

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