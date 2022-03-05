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施子謙投10人次 只保送「義大胡金龍」

2022/03/05 05:30

施子謙（統一獅提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅昨進行第2場分組對抗賽，投手以施子謙投2局只保送林子偉2次、面對10人次沒挨安打表現最佳，今年有機會進入先發輪值；紅隊第1棒的胡金龍暌違近2年後首次在比賽中擊出安打，希望先把當初的感覺跟節奏找回來。

獅隊陸續安排江辰晏、施子謙、潘威倫、姚杰宏、楊達翔等投手上場，每位投手各負責2局，施子謙用35球、最快球速142公里，預定9日對中信兄弟的自辦熱身賽先發；去年季後被兄弟釋出的楊達翔挨3安失1分，可望留下繼續測試。

林子偉隨獅隊訓練，昨穿上胡金龍在義大犀牛時期的15號球衣。（統一獅提供）

林子偉隨獅隊訓練，昨穿上胡金龍在義大犀牛時期的15號球衣。（統一獅提供）

胡金龍前天在第1場守左外野，3打數0安打還被三振1次，昨擔任DH仍打第1棒，從江辰晏、潘威倫手中各敲1安，他前次在中職比賽敲安是2020年6月24日對樂天桃猿。林子偉昨穿上胡金龍在義大犀牛時期的15號球衣，也成另類焦點。

中職公辦熱身賽19日開打，共計20場開放100％觀眾進場，採取實聯制售票自7日中午11點起開放預售，平日全票150元、假日全票200元，利用超商預購有八折優惠，球迷進場須遵守相關防疫措施，每場皆由ELEVEN SPORTS提供直播。

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