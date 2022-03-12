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新庄剛志報平安 「柏融大丈夫！」

2022/03/12 05:30

王柏融（左）昨挨球吻，教頭在IG報平安。（資料照，取自火腿IG） 

〔記者羅志朋／綜合報導〕火腿王柏融昨公辦熱身賽右膝挨觸身球，提前退場時神情顯得相當痛苦，引發球迷關切，所幸監督新庄剛志賽後在IG親自回覆：「柏融大丈夫（日語：沒問題）。」

王柏融昨役扛先發6棒指定打擊，2局上首打席擊出右外野飛球出局，4局上一出局一、二壘有人，遭到廣島先發投手大瀬良大地投出143公里速球正中右膝，現場響起一片驚呼聲。王柏融先是蹲在地上，隨後勉強起身，在教練和防護員攙扶下退場，改由高濱祐仁代跑。廣島最終以6：5擊敗火腿，大瀬良投5局被敲4安，失1分拿下勝投。

連同昨1支0，王柏融公辦熱身賽16打數僅敲2安，打擊率1成25，另有1轟、2分打點，火腿另一洋砲努涅茲公辦熱身賽累計2打數都敲安，加上過去在大聯盟單季31轟實績，新球季王柏融挑戰不小。但就連日本球迷也很關心「大王」傷情，在新庄昨賽後IG貼文留言提問：「融融沒問題嗎？」獲得「BIG BOSS」親自回覆沒問題。

王柏融去年季末達成台日職生涯百轟里程碑，單季9轟、48分打點都是旅日新高，球季結束與火腿續約1年，年薪7000萬日圓（約1680萬台幣）。

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