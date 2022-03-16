自由日日shoot》啦啦隊遭性騷 防患機制闕如

Fubon Angels秀秀子日前遭遇球迷襲胸騷擾事件，引發各界熱議，球團事後也宣布該球迷終身禁入場。 （取自秀秀子IG）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士啦啦隊Fubon Angels秀秀子日前碰到球迷襲胸的騷擾事件，引發外界熱議，也讓粉絲相當心疼，並譴責球迷的離譜行徑，而啦啦隊的安全問題也浮上檯面。

國內職籃和職棒為帶動球賽氣氛，都設有啦啦隊應援，但這些球場「嬌點」的保護措施卻未盡周全，如何提升維安，還需各球團建立相關防患機制。（資料照）

勇士譴責不良球迷

終身禁入場

勇士在3月13日主場和平籃球館對桃園領航猿之戰，秀秀子在中場休息時遭到現場觀眾襲擊，賽後她與目擊球迷至警局報案，球團隔天也發布聲明譴責，並終身禁止該名球迷進場看球。

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富邦勇士球團雖然在性騷事件發生當下就增加工作人員加強控管，但如何防患未然，避免類似事件一再發生，實應建立一套相關機制。新北國王表示，通常球團在比賽時都會派出工作人員在場邊注意突發狀況，也會適時詢問是否碰到誇張的球迷，女孩離場也會有經紀人隨行，而勇士目前則還在討論該如何提升球場維安。

維安亮紅燈 鹹豬手難防

啦啦隊為了帶動現場氣氛，會走到看台與球迷近距離互動，新增保全人員保護或許是選項之一，但T1聯盟桃園雲豹電豹女舞蹈總監豆芽認為，其實在人潮眾多下，時常得與球迷爭道，根本防不勝防，有心人士還是會伸出鹹豬手。

加強宣導 遏止不當行徑

豆芽建議，球團可加強宣導，讓球迷知道對與不對的行為，以及做出不當行為的後果，她也肯定勇士直接公告譴責觀眾惡行，頗有殺雞儆猴的效果，但她表示，「若屢勸不聽，在不違反個資法下，甚至可以考慮未來直接公告個人資訊，才能真的有效遏止不當的行徑。」

新北國王Queens隊長廷廷的自我保護方式，就是拿起加油道具放在胸前，並與球迷保持適當距離，但她認為，其實大部分的觀眾素質都不錯，很少做出踰矩行徑，「我相信如果我碰到困難，在旁的觀眾也一定會出手相助。」

但啦啦隊會碰到的風險不只是在場上，先前就有女孩在場外被偷拍，而廷廷則是遇過被跟蹤的情況，還好後來有及時脫困，還有粉絲會將鏡頭瘋狂對焦在她的胸部，讓她感到不舒服。

廷廷表示，能帶著球迷一起加油，為支持的球隊吶喊，讓她感到很開心，但她也希望大家能互相尊重，自己也會在場上用最熱情的態度面對每個人。

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