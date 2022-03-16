晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》啦啦隊遭性騷 防患機制闕如

2022/03/16 05:30

Fubon Angels秀秀子日前遭遇球迷襲胸騷擾事件，引發各界熱議，球團事後也宣布該球迷終身禁入場。 （取自秀秀子IG）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士啦啦隊Fubon Angels秀秀子日前碰到球迷襲胸的騷擾事件，引發外界熱議，也讓粉絲相當心疼，並譴責球迷的離譜行徑，而啦啦隊的安全問題也浮上檯面。

國內職籃和職棒為帶動球賽氣氛，都設有啦啦隊應援，但這些球場「嬌點」的保護措施卻未盡周全，如何提升維安，還需各球團建立相關防患機制。（資料照）

勇士譴責不良球迷

終身禁入場

勇士在3月13日主場和平籃球館對桃園領航猿之戰，秀秀子在中場休息時遭到現場觀眾襲擊，賽後她與目擊球迷至警局報案，球團隔天也發布聲明譴責，並終身禁止該名球迷進場看球。

富邦勇士球團雖然在性騷事件發生當下就增加工作人員加強控管，但如何防患未然，避免類似事件一再發生，實應建立一套相關機制。新北國王表示，通常球團在比賽時都會派出工作人員在場邊注意突發狀況，也會適時詢問是否碰到誇張的球迷，女孩離場也會有經紀人隨行，而勇士目前則還在討論該如何提升球場維安。

維安亮紅燈 鹹豬手難防

啦啦隊為了帶動現場氣氛，會走到看台與球迷近距離互動，新增保全人員保護或許是選項之一，但T1聯盟桃園雲豹電豹女舞蹈總監豆芽認為，其實在人潮眾多下，時常得與球迷爭道，根本防不勝防，有心人士還是會伸出鹹豬手。

加強宣導 遏止不當行徑

豆芽建議，球團可加強宣導，讓球迷知道對與不對的行為，以及做出不當行為的後果，她也肯定勇士直接公告譴責觀眾惡行，頗有殺雞儆猴的效果，但她表示，「若屢勸不聽，在不違反個資法下，甚至可以考慮未來直接公告個人資訊，才能真的有效遏止不當的行徑。」

新北國王Queens隊長廷廷的自我保護方式，就是拿起加油道具放在胸前，並與球迷保持適當距離，但她認為，其實大部分的觀眾素質都不錯，很少做出踰矩行徑，「我相信如果我碰到困難，在旁的觀眾也一定會出手相助。」

但啦啦隊會碰到的風險不只是在場上，先前就有女孩在場外被偷拍，而廷廷則是遇過被跟蹤的情況，還好後來有及時脫困，還有粉絲會將鏡頭瘋狂對焦在她的胸部，讓她感到不舒服。

廷廷表示，能帶著球迷一起加油，為支持的球隊吶喊，讓她感到很開心，但她也希望大家能互相尊重，自己也會在場上用最熱情的態度面對每個人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。