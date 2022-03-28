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HVL》豐商王者歸來 11冠傲武林

2022/03/28 05:30

豐原高商上季挑戰高中排球聯賽8連霸鎩羽而歸，今年重返榮耀，奪下隊史第11冠。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高中男排霸主豐原高商，上季挑戰8連霸鎩羽而歸，今年捲土重來在冠軍戰強碰內湖高工，最終以3：1獲勝，抱回隊史第11座冠軍，重返榮耀，也成為高中男子甲組最多冠的隊伍。

中山工商拿下女子組冠軍，隊史第3度3連霸。（高中體總提供）

去年中斷連霸 今重返榮耀

豐商上季被看好能完成8連霸，卻在4強戰提前出局，跌破眾人眼鏡。本季一路挺進4強，前一戰先以3：1擊敗明德高中，搶下冠軍戰門票。

昨面對內工，前兩局豐商展現壓制力，以25：22、25：9率先聽牌，但在第3局，內工全隊將士用命，硬是以25：22扳回一城，只是仍不敵戰力完整的豐商，最終以18：25敗下陣來。

今年豐商主力球員有許多是去年班底，嘗過連霸被中斷的滋味。昨攻下全隊最高23分的陳恩得表示，去年落敗後就跟隊友發誓要把冠軍要回來。對於能拿下MVP，他卻笑說有點心虛，直言自己狀況沒有特別好，應該要頒給豐商每個人。

新北明德高中則在季軍戰鏖戰5局，最終以3：2擊敗宜蘭頭城家商。

中山工商 第3度三連后

女子組方面，衛冕軍中山工商昨以25：22、23：25、25：20、25：16力退隊史首度闖進冠軍戰的內湖高中，完成隊史第3度3連霸，而內中亞軍則是隊史最佳成績。

中山陣中大砲陳思妤昨攻下生涯新高22分，今年複賽她才剛從替補升上先發，她透露，起初其實很擔心跟不上學姐，這一場也一度打得有點急，多虧教練提醒以及隊友鼓勵，才讓她更能放開來打。東山高中直落三擊敗南湖收下季軍，南湖第4名已是隊史最佳成績。

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