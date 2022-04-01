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專訪林子偉》越級拚大谷 兩個月後見真章

2022/04/01 05:30

林子偉本季從3A出發，力拚站上大聯盟。（記者林正堃攝）

■記者倪婉君／專訪

「我想對決投手大谷」，雖然自評和大谷翔平的等級差太多，林子偉還是想要挑戰站在投手丘上的Ohtani，最快6月中就有機會，就看自己能否抓住。

同為1994年出生的林子偉和大谷是同一屆，兩人在2012年IBAF世青賽還曾同場較勁，只是沒有投打對決。到了大聯盟賽場後，林子偉在2018年4月隨紅襪作客天使時，曾有機會迎戰「投手大谷」，可惜該役他未出賽，只能作壁上觀。

大谷翔平（資料照）

問他有想跟大谷對決嗎？林子偉毫不遲疑地說：「有啊，還是有！」表示自己常看到他的新聞，「雖然說我跟他的等級還是差太多了，但我還是想要對決，看程度差在哪裡。」翻開大都會賽程，在6月11至13日會作客天使，就看屆時林子偉能否在大聯盟名單。

分發3A 應先赴佛州調整

但目前被分發到大都會3A的林子偉，赴美後應該會先向佛州春訓基地報到，「如果直接去3A，可能會受傷。」他認為儘管之前有跟著獅隊比賽，但強度還沒調整到開季就可出賽的程度，「球團應該會讓我在佛州打幾場比賽調整一下，我想大概待3個星期就可以離開。」旅美超過10年，林子偉對於「美國模式」已熟門熟路。

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