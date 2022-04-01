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專訪林子偉》挖寶胡金龍兩月 節奏兩字訣

2022/04/01 05:30

林子偉的信仰支撐他走過旅美低潮，順利重返美職戰場。（記者林正堃攝）

■記者倪婉君／專訪

繼胡金龍後，林子偉成為大都會隊史第2位台灣球員，他今年隨統一獅練球還意外和金龍賢拜先當了兩個月「隊友」，更對「胡式節奏論」佩服不已。

林子偉復健有成，今年隨獅隊練球，已展現昔日身手。（資料照）

胡金龍（資料照）

「我覺得他的想法很直接，又很到位，他跟我說，打擊時不要想著身體上的東西，想著節奏就好。」對於大自己10歲的金龍賢拜，林子偉時常向他請教打擊上的東西，也挖寶到這套「節奏論」，「他說不管做什麼，打棒球都是節奏，就想著節奏要對到，其他手部運作或下半身，不必太去在意。」

38歲的胡金龍在大聯盟5年累計34支安打，返台後於前年4月18日刷新中職最快千安紀錄，打擊確實有一套，林子偉就說：「我發現他真的是節奏很好的選手，如果不是因為肩膀受傷，搞不好現在還在美國。」他也時常向陳鏞基請益，「基哥的打擊也很好，但同樣因為受傷所苦，身體健康真的最重要。」

連兩年季後都跟著獅隊「團練」，林子偉很感謝總教練林岳平和教練團的照顧，「他們都會跟我討論，問我要不要比賽、打幾個打數，都會先問我。」由於去年打擊造成側腹肌傷勢，林子偉現在格外謹慎，在獅隊都不會連續比賽，就是避免受傷，「餅總很愛開玩笑，但他到後面都一直跟我說加油，真的很謝謝他。」

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