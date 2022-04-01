大都會8/29有恰恰 林子偉許願合體

中信兄弟副領隊彭政閔受邀在今年大都會「台灣日」開球。（大都會提供）

■記者倪婉君／專訪

對於大都會「台灣日」，林子偉不諱言自己有所期待，「這是很難得的機會，如果可以參加，會是一個榮幸吧。」大都會球團昨更發布今年邀請中信兄弟副領隊彭政閔在台灣日開球的重磅消息，屆時「林子偉X彭政閔」若能聯手出擊，對台灣球迷來說更是喜上加喜。

大都會自2005年以來每年都舉辦「台灣日」，今年敲定台灣時間8月29日登場，在林子偉確定和大都會簽下小聯盟合約後，不但獲得僑胞熱烈歡迎，也都期待他在台灣日獻技。雖然胡金龍是隊史首位台灣球員，但2011年9月12日台灣日由名導李安開球時，他當時並不在大聯盟。

請繼續往下閱讀...

駐美代表蕭美琴（前排左）去年獲邀為大都會台灣日開球。（資料照，中央社）

力拚台灣日出賽獻技

「跟大都會簽約時，我就在想搞不好有機會可以參加台灣日，如果真的有機會，當然是感謝主。」林子偉在2017年6月27日首次在大聯盟先發就敲出首安，當時球棒底部貼上的國旗貼紙也一併入鏡，還成為轟動一時的新聞話題，如今若有機會成為大都會首位在台灣日出賽的台灣球員，當然更是佳話，尤其大都會花旗球場所在的法拉盛區，有「小台北」之稱，當地有相當多台僑。

今年大都會以3年合約網羅「愛台教頭」休瓦特，他曾說過「不要再說中華台北，台灣就是台灣」的名言，但林子偉對「休總」還不太熟悉，只表示：「聽說風神（前兄弟象洋投）也在那邊，在大都會小聯盟當很久的教練了。」

林子偉前年7月曾隨紅襪到花旗球場出賽，最深刻的印象是和大都會王牌德葛隆交手，2打數未敲出安打，笑說：「他那麼強，大聯盟打者都打不到啊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法