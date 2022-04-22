自由日日shoot》足球編43億預算 世界排名倒退嚕

2018年體育署啟動「足球六年計畫」，預計編列43億預算，將台灣隊排名推進世界100強，但如今排名從121掉到157，名次不進反退。（取自足球協會臉書）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2018年，台灣男子足球隊在「魔法教頭」懷特領軍下，締造主場7連勝，世界排名一度上升至史上最佳的121名。當時的體育署長林德福宣布啟動「足球六年計畫」，預計編列43億元經費，投入軟硬體建設，目標在6年後讓台灣的世界排名擠進100名內。

擠進百強「6年計畫」淪為空談？

但4年過去了，台灣隊的世界排名不但沒有躋身百大行列，還在國際賽苦吞9連敗，下滑至157名，且在去年亞洲盃資格賽附加賽吞敗後，今年面臨無國際賽可踢的窘境。

請繼續往下閱讀...

究竟「足球六年計畫」哪個環節出問題，足球協會今、明兩天將舉辦「6年計畫回顧與展望」座談會，盼廣納建言，及時修正方針，並針對國內職業足球、基層足球發展和國內硬體設施等面向進行討論。

足球是全球最普及的運動，國際足總擁有212個會員國，比聯合國還多，台灣近二十多年來也不斷推出足球振興方案，從陳水扁總統的「台灣足球元年」，到馬英九總統的「大足球計畫」，再到現在的「足球六年計畫」，但台灣足球發展卻始終沒有起色。

足協秘書：和體育署連結不足

「足球六年計劃」中編列高達43億元的預算，但目前效果不彰，足協秘書長方靖仁坦言，體育署和足協之間的連結不足，有點像多頭馬車、各自為政，導致預算無法有效運用，也希望藉由本次座談會交換意見，未來能達成共識，讓資源妥善分配。

國家隊總教練仍懸而未決

現任足協理事長邱義仁上任後主打聯賽健全化，國內企業足球聯賽也首度完成甲、乙組升降制度。方靖仁表示，協會將持續邀請各企業贊助（半）職業足球，未來希望能吸引至少10家企業，並逐漸實踐屬地主義，若聯賽的強度提升，國際賽自然有更多的可用之兵。

台灣男足排名持續下探，近年在國際賽又屢戰屢敗，且前國家隊主帥王家中在去年亞洲盃資格賽前夕因捲入球員在集訓期間喝酒事件被解職，目前總教練仍懸而未決。未來如何加強球隊紀律，盡快找到教練人選，是足協面臨的當務之急，也攸關台灣男足排名能否止跌回升、前進世界百名內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法