自由日日shoot》足協培訓計畫不明確 缺完整訓練

圖為備戰杭州亞運男足集訓。 （取自足球協會臉書）

■前國家隊總教練/王家中

足協缺乏一套完整的訓練系統，也沒有明確的培訓計畫，成為台灣男足成績始終低迷的主因。台灣曾在2018年亞洲盃U19錦標賽踢進16強，當時寫下睽違44年來的紀錄，這批選手極具潛力，非常值得栽培，但比賽結束後，足協卻沒有任何作為，放任人才凋零，相當可惜。

我在擔任國家隊總教練時提出很多建議，包括找專業外籍教練來培育台灣最欠缺的守門員，疫情期間集合國內外籍球員與國家隊進行交流賽，都未被採納，且各層級的國家隊也應該進行頻繁的戰術交流，才不會變成一盤散沙，每次出征國際賽都要重新整合。

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大學球隊太少 球員斷層

■輔仁大學男足、企甲航源FC教練/洪慶懷

大專足球甲級聯賽目前面臨最大的困境是隊伍數不足、場次太少，且競爭強度也不夠，球員在大專聯賽能精進的機會不多。但追根究底還是因為台灣足球環境不夠好，許多高中球員看不到前景，自然不願意繼續踢球，加上高中基層球隊、教練也不夠，無法培育出更多的菁英選手，國內球員斷層非常嚴重。

企業甲組聯賽發展略有起色，增加升降制度，隊伍也增多。但長遠看來仍非常危險，老字號大同足球隊去年宣布退出就是警訊。職業足球最重要的就是轉播權利金和票房收入，但台灣完全沒有，企業每年要花數千萬來支持球隊，很難永續經營。

持續培育基層 才能變強

■花蓮高農總教練/李文財

非常肯定體育署和足協推動的「足球六年計劃」。國小、國中從事足球人口明顯增加，給予更多基層教練發揮長才的機會，讓近年高中足球隊競爭強度上升，球員水準也提升，甚至出現多名180公分以上、身材突出的選手。目前台灣少子化很嚴重，希望培育基層的計畫能持續進行，才能讓台灣足球水準更加提升。（記者廖聿偉整理）

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