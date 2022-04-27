自由日日shoot》洋將採「高專人才」歸化 縮短居留年限

歸化球員表現

〔記者林岳甫／台北報導〕礙於過去歸化難度限制多，台灣男籃在國際賽總是「恨天高」，如今立委莊瑞雄提出透過修法，放寬歸化管道，有望助台灣男籃國家隊建立「歸化洋將人才庫」，讓多位歸化球員進行輪替，提升國際賽競爭力。

Ｑ.戴維斯（中）是首位台灣男籃歸化球員。（資料照）

亞洲籃壇各國普遍都有歸化球員，日本更一鼓作氣歸化多人，最大目的就是提升禁區戰力。

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不需放棄國籍

提高歸化意願

台灣男籃在2013年首次網羅歸化洋將Q.戴維斯，當年受限於國籍法規定需放棄美國籍；去年台灣鎖定曾在ABL效力夢想家的阿提諾，並採用「殊勳歸化」，且修法過後他不必放棄美國籍。

籃壇人士普遍希望歸化洋將不再採用「殊勳歸化」，畢竟洋將對台灣籃球貢獻短期難以看見，但加入國家隊後提升禁區戰力的效果是立竿見影，因此想以「高級專業人才」進行歸化。

未來歸化球員居留年限有望縮短成2年，加上洋將不需放棄原國籍，可望減低歸化難度、提升洋將的加入意願。

台灣國家隊目前歸化球員只有阿提諾，但存有受傷等風險，因此法令鬆綁，將有機會網羅多位洋將以備不時之需。

T1、PLG、SBL等聯盟，共逾30位洋將在台討生活，下位歸化人選可能鎖定高雄海神217公分的「立陶宛巨塔」庫薩斯，只要他明年續留，就能符合2年、各183天居留，以「高級專業人才」為台灣男籃效力。

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