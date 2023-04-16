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連3年生日有猿 郭天信第一次贏

2023/04/16 05:30

龍隊郭天信（右）生日當天開轟，賽後收到勝利球賀禮。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍郭天信昨過23歲生日，就遭遇「天敵」黃子鵬，原本賽前總教練葉君璋還打算把他擺在板凳，最終仍決定推上火線先發。結果4局上「天哥」炸裂，終於突破對黃子鵬22支1的困境，成為味全5：4贏球的大功臣，賽後他開心地說，「進職棒3年，每年生日都對樂天，這還是第1次贏他們耶！」

轟炸黃子鵬 一吐22支1悶氣

郭天信清楚記得，在昨賽前生涯對黃子鵬20打數僅敲1安，加上昨役前兩打席都出局，對戰打擊率更僅0.045，4局上從黃子鵬手中轟出陽春砲，不但生涯首度連兩場開轟，本季累計2轟已追平去年個人全壘打產量。

「可能在做夢吧！ 」郭天信對自己連兩場開轟感到不可置信，他透露，前兩打席節奏太快，第3打席上場前，打擊教練張建銘提醒他放慢節奏，把球跟進來一點再打，收到不錯成效。

生涯對戰黃子鵬始終「苦手」，郭天信開轟後一吐怨氣，他認為之前對黃子鵬有幾次擊球品質還不錯，只是結果不好，只能盡量把球打扎實，「我覺得子鵬這場狀況不差，可能受主審好壞球判決影響投球。」

葉總解釋，原本考慮讓郭天信休息，但他守中外野安定感十足，畢竟對黃子鵬取分不易，守備就顯得重要，才又轉念讓他先發。

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