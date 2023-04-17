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穿過3隊球衣 林智勝300轟寫紀錄

2023/04/17 05:30

林智勝對決中職生涯起點的老東家，代打擊出第300轟，寫下中職紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職全壘打王林智勝昨作客昔日主場桃園，8局代打擊出生涯第300轟里程碑，儘管這發3分砲後猿隊陷入4分落後，終場就以0：4輸球，但內野猿迷不吝給予掌聲，甚至當他賽後答謝外野龍迷時，猿隊DJ還放了他昔日成名且一直沿用的「大師兄歸位」應援曲，讓這位41歲老將坦言哽咽了。

41歲的林智勝終於達標300轟里程碑，開心和隊友分享喜悅。（記者林正堃攝）

對豪勁敲3分砲 歷史一刻「猿」份深

林智勝300轟總整理

林智勝表示，在面對自己生涯起點的老東家擊出這支全壘打，或許有其意義在，「擊出去當下，有聽到內野一壘側的球迷聲音很大，跑壘過程很享受，也謝謝樂天球迷不吝給我掌聲。」林智勝在樂天前身的La new熊及Lamigo桃猿，一共待了12年，在桃園球場累計轟出60發全壘打，也是他個人僅次澄清湖62轟的「福地」。

老東家放送應援曲 41歲老將哽咽

由於自認近況不佳，林智勝坦言代打時並未想過會開轟，只求盡力打到想打的球路，「沒有在主場完成紀錄有點可惜，之後想再努力多打幾支。」挨轟苦主則是以不易挨轟著稱的猿隊洋投豪勁，他去年曾締造跨季107.2局未挨轟，中職史上排名第4，林智勝去年對戰豪勁5打席被三振3次且無安打，昨是兩人本季首次交手。

8轟代打砲 另類中職第1

一路走來，林智勝披過猿隊、中信兄弟和味全龍3隊球衣，他說在追逐紀錄過程中有過低潮，感謝家人、昔日隊友還有許多貴人陪伴，讓他能夠撐過一切。昨代打開轟後，林智勝以累計8轟「代打砲」高居中職第1，也是另類紀錄。

林智勝還特別透露，原本已改打籃球且很少看棒球的兒子，昨賽前突然跟他說了一聲加油，他回想起來時笑說：「待會要趕快打電話回去，跟兒子說謝謝。」

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