溫網》喬科維奇 艾卡拉茲 明起世代爭霸

史薇泰克。（美聯社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽明天開戰，依抽籤結果，男單頭號種子艾卡拉茲若過關斬將，可能在8強遭遇20歲丹麥好手魯內，至於決賽假想敵則是剛在法網贏得第23座大滿貫冠軍的塞爾維亞第2種子喬科維奇。

艾卡拉茲。（歐新社資料照）

艾卡拉茲甫於倫敦女王賽勇奪生涯首座草地冠軍，不但世界排名重返第一， 也打破2004年以來「三巨頭」襲斷溫網第1種子的局面，首輪將遭遇法國老將查迪，艾卡拉茲可望開胡，並期許超越去年16強戰績。

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喬科維奇。（路透資料照）

尋求5連霸及賽史第8冠的喬科維奇也是奪冠大熱門，他首戰將對上阿根廷卡欽，8強可能對手包括俄國第7種子盧布列夫、去年亞軍澳洲基里歐斯、加拿大11種子阿里辛等。

莎芭蓮卡。（-歐新社資料照）

女網新三巨頭 看好發威

蕾巴金娜。（法新社資料照）

女單方面，波蘭球后史薇泰克雖因腸胃炎退出巴特洪堡網賽4強戰，4座大滿貫金盃在手的實力依舊，加上白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡、哈薩克衛冕者蕾巴金娜，女網「新三巨頭」仍被看好在溫網發威，只是蕾巴金娜首輪將強碰美國悍將羅傑絲，恐有番硬仗。此外，43歲的美國老將大威廉絲則與東山再起的烏克蘭女將斯維托麗娜狹路相逢，「外卡對決」也備受矚目。

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