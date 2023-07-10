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中職窄門難進 火球男≠入場券

2023/07/10 05:30

今年中職選秀火球男

〔記者羅志朋／台北報導〕中職季中選秀後天登場，共87名投手報名，超過10人球速能飆到150公里左右，只是光有「火球」不見得能領到職棒入場券，味全龍總教練葉君璋直言，現在能丟到150公里的投手很多，已不具獨特性。

中職選秀魔術數字

參加選秀87名投手 7人飆速150Km

林睿杰。（資料照）

今年選秀總計7名投手實戰或測試會球速在150公里以上，包括林暉盛、林睿杰、林旺熙、高秉洋、高偉強、楊家凱與詹玉澤，另外，郭玟毅、郭俞延、賴胤豪與巫柏葳也逼近150公里。

林旺熙。（資料照）

但球速只是球團評價投手的條件之一，葉君璋指出，過去職棒一軍10名投手中有1人球速超過150公里就不得了，現在各隊一軍大概超過半數都破150公里，空有球速已不特別，控球、變化球品質也很重要。

前旅美投手林暉盛也是球速逾150公里的火球男。（資料照）

只有球速不夠 還要能控球

2010年中職只有林岳平、陽建福、張耿豪等3名本土投手球速逾150公里，今年各隊一、二軍土投，極速150公里以上就有38人，但許多「火球男」卻難站穩一軍。

中職一、二軍土投 飆破150Km有38人

前中信兄弟右投楊達翔頻飆破150公里，因控球不佳只在一軍丟了3.1局，前年底遭釋出，後來未通過統一獅、富邦悍將測試，直到去年底才加盟台鋼雄鷹延續生涯。

葉總表示，他觀察業餘投手不只看球速，畢竟很多球快的投手無法在職棒生存，最重要的是看有無進步空間，這有很多面向，例如決勝球的犀利度，綜合評價考量選才。

不過，桃園市成棒隊總教練康明杉認為，職棒球探觀察業餘投手第一先看球速，如果沒球速，繼續追蹤的可能性就不大，「有些投手球不快，但均速穩定，控球、變化球品質和心理素質也不錯，這類投手其實可以挑，放在牛棚很好用。」

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