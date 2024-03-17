晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

61歲小郭登板 吳念庭失之交臂

2024/03/17 05:30

「東方特快車」郭泰源在西武OB賽登板。（取自西武IG）

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武昨首度舉辦OB賽，被日媒公認隊史最強洋投的「東方特快車」郭泰源，和即將轉戰中職的吳念庭都受邀。兩軍分成「SEIBU」和「LIONS」隊，最終藍色球衣的SEIBU6：4小勝，名將秋山幸二以雙安、2分打點拿下MVP。

SEIBU先發投捕搭檔是工藤公康、伊東勤兩位經典黃金搭檔，工藤公康也展現昔日王牌身手，投1局無失分。目前擔任富邦悍將副領隊的61歲郭泰源，2局接手，連續解決傳奇洋砲迪斯多蘭和鈴木健，但在面對先發6棒守三壘的吳念庭前被監督東尾修換下場，沒能上演「台灣對決」。

吳念庭隨後從星野智樹手上擊出安打，外野手G.G.佐藤試圖接球未果還跌倒在地，紀錄上是三壘打，讓吳念庭上壘後不好意思地笑了。

4局上，兩軍監督東尾修、田淵幸一上演「監督對決」，東尾修卻將球砸在77歲的田淵身上，田淵作勢上前理論，東尾修一度「土下座」致歉，兩人隨後開心合影，觀眾掌聲和笑聲不斷。

秋山幸二在MVP表揚儀式上，秀了昔日開轟後招牌的後空翻。他笑說，已經10年沒有認真揮棒過，在OB賽玩得很開心，也請球迷今年繼續支持西武獅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。