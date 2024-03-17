61歲小郭登板 吳念庭失之交臂

「東方特快車」郭泰源在西武OB賽登板。（取自西武IG）

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武昨首度舉辦OB賽，被日媒公認隊史最強洋投的「東方特快車」郭泰源，和即將轉戰中職的吳念庭都受邀。兩軍分成「SEIBU」和「LIONS」隊，最終藍色球衣的SEIBU6：4小勝，名將秋山幸二以雙安、2分打點拿下MVP。

SEIBU先發投捕搭檔是工藤公康、伊東勤兩位經典黃金搭檔，工藤公康也展現昔日王牌身手，投1局無失分。目前擔任富邦悍將副領隊的61歲郭泰源，2局接手，連續解決傳奇洋砲迪斯多蘭和鈴木健，但在面對先發6棒守三壘的吳念庭前被監督東尾修換下場，沒能上演「台灣對決」。

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吳念庭隨後從星野智樹手上擊出安打，外野手G.G.佐藤試圖接球未果還跌倒在地，紀錄上是三壘打，讓吳念庭上壘後不好意思地笑了。

4局上，兩軍監督東尾修、田淵幸一上演「監督對決」，東尾修卻將球砸在77歲的田淵身上，田淵作勢上前理論，東尾修一度「土下座」致歉，兩人隨後開心合影，觀眾掌聲和笑聲不斷。

秋山幸二在MVP表揚儀式上，秀了昔日開轟後招牌的後空翻。他笑說，已經10年沒有認真揮棒過，在OB賽玩得很開心，也請球迷今年繼續支持西武獅。

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