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自由日日Shoot》投手「爆頭」 強制勒退聲浪起

2024/05/17 05:30

台鋼雄鷹吳明鴻日前遭統一獅洋投裴瑞茲砸中頭部抬出場，是否恢復頸部以上觸身球須勒令退場的規定，引起討論。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹最近很「頭」痛！5月1日吳明鴻遭統一獅洋投裴瑞茲144公里速球砸中頭部，12日杜家明又被味全龍王牌投手徐若熙149公里速球K到頭，不到兩週就有兩名球員慘遭「爆頭」脫離戰線，過去中職頸部以上觸身球須勒令退場的規定，是否該恢復以保護球員人身安全也引起討論。

恐危及球員生命安全

日職養樂多投手西村龍次在1994年5月11日，對巨人捕手村田真一丟頭部觸身球，引發後續兩隊報復形成大亂鬥，不久中央聯盟便規定，投手丟頸部以上觸身球就要強制退場。

2002年太平洋聯盟跟進，後改為主審認定球速快、具危險性才趕人。

1994年啟用強制勒退

1994年啟用強制勒退參考日職做法，中職在1994年5月31日起實施，當天三商虎洋投必可丟到時報鷹謝奇勳頭部，被主審蘇建文趕出場。2006年修改為，除了慢速變化球的情況下，投手投出頸部以上觸身球必須勒令退場。

2016年改由主審認定

2016年1月季前總教練會議決議取消頭部觸身球、全壘打後觸身球勒令退場的規定，由主審認定投手是否故意狙擊球員，並依規則執行。當時聯盟解釋：「早期因洋投多，如今不合時宜，因此修改規定。」

嚴宏鈞︰須給投手警惕

樂天桃猿捕手嚴宏鈞表示，今年對龍隊差一點被林逸達砸中頸部，要不是他用右手肘巧妙擋球，否則後果不堪設想，不管投手是不是故意的，只要丟到打者頸、臉和頭部，一律強制退場，這不是懲罰投手，只是給他們警惕，「即使不是故意的，但一個不小心，打者生涯甚至生命恐怕就會結束，你能想像林逸達的速球砸到我的脖子嗎？」

林泓育︰交由主審裁量

2018年日本高校發生選手頭部挨球吻傷重不治的憾事，陽岱鋼效力巨人時期，曾因頭部觸身球大發雷霆，他說，「這會危及選手生涯，所以被打到非常生氣。」

樂天林泓育挨中職史上最多的145次觸身球，但他認為，投手應該不太會故意丟打者的頭，因此維持現行規定，交給主審裁量即可。

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