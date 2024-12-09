陳柏清專訪》選秀落榜到12強戰場 陳柏清奇幻旅程

陳柏清的職棒生涯第一年就參與12強大賽，對美、日「中0日」接連先發，獲得大批球迷鼓勵和支持。（記者林宥辰攝）

記者林宥辰專訪

陳柏清小檔案

從選秀落榜，進業餘成棒磨練，再到入圍新人王、12強奪冠，台鋼雄鷹26歲左投陳柏清今年收穫豐碩。陳柏清職棒路上剛起步就體驗國際賽奪冠，踏入職棒的關鍵是他在南華大學的恩師蔡仲南。

職棒首年入圍新人王

陳柏清生涯首個一軍賽季就貢獻102局，繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，4月20日對中信兄弟力投7.2局無失分，雖無緣挑戰無安打比賽，仍進帳生涯首勝。

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12強賽中0日

獲球迷支持加油

本次12強賽，陳柏清預賽對日本隊先發1場，複賽則因台灣隊提前晉級冠軍戰陰錯陽差「中0日」接連出戰美國、日本。帳面上先發3場合計5.2局、防禦率9.53，他表示：「都打到最後階段，不管結果如何，能有一份貢獻都是好事。」

蔡仲南囑咐他大膽投

陳柏清透露，自入選12強國手以來都持續和蔡仲南保持聯絡，「教練要我大膽投，他說這是很好的經驗，能讓自己各方面都提升，希望我好好比賽，有空再回去找他。」

出身南投的陳柏清中興高中畢業後考取南華大學，大三時歷經手肘傷勢，一度興起放棄的念頭，在蔡仲南鼓勵下，他經過磨練才擠進職棒窄門，也才有今年奇幻的球季。

2021年選秀會因疫情取消測試會，陳柏清在157名參選球員中能見度極低，落選後雖有味全龍開出自培合約，但他聽取蔡仲南建議，投身業餘成棒安永鮮物（現全越運動），隔年選秀被台鋼在第8輪選進。

陳柏清表示，「教練覺得我有機會挑戰職棒，但成熟度還沒那麼好，先去業餘成棒磨練會比較好。畢竟他待過職棒那麼久，知道職棒的現實競爭，他給的建議一定有道理。」

陳柏清說，高中畢業時，他沒想過挑戰職棒，進入南華後，教練提點他場上穩定度和經驗傳授，幫助他一步步打下基礎。

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