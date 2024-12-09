陳柏清專訪》蔡仲南看子弟兵 大賽後更強

陳柏清透露，入選12強國手後，一直和恩師蔡仲南（見圖，資料照）保持聯絡。

「阿甘」蔡仲南在1999年亞錦賽先發大戰日本隊松坂大輔，靠指叉球神技，繳出8.2局、11K的成名作，至今仍被台日棒壇津津樂道。退役後深耕基層多年，他的子弟兵陳柏清進職棒首年就成為12強冠軍隊成員，蔡仲南的評價是：「熟悉大比賽張力後，期待他能更好。」

大三時歷經手肘傷勢的陳柏清，一度興起放棄棒球的念頭。（記者林宥辰攝）

大三手肘受傷

曾想放棄棒球

陳柏清一度將目標放在業餘，甚至在大三受傷時考慮放棄棒球。蔡仲南表示：「入學前的測試，覺得他直球有速度、有轉速，也有左投優勢，身材條件很棒，就差比賽經驗，實戰比較容易緊張，但很有潛力。」

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但陳柏清的大學之路並非一帆風順，大三時手肘撕裂傷甚至讓他一度考慮放棄棒球。蔡仲南說：「看到同儕都在比賽，他難免會急，但當時恢復狀況不如預期。站在教練的立場，會希望他再給自己機會，不要那麼早就放棄。」

蔡仲南說，當時的溝通非常重要，而在佛光山體系，教練時常在點名前後個別找選手多聊聊，盡量多鼓勵。

對於陳柏清在12強的表現，蔡仲南認為，好還要更好，「這次是很難得的機會，也要感謝教練團看重他，經過這次大賽的洗禮，希望對他未來有幫助。」

蔡仲南雖認為子弟兵霸氣還有待磨練，不只是現在這樣子，但他也說，場上的自信心要花時間培養，相信有了實戰經驗，熟悉了比賽張力，陳柏清表現還能更好。（記者林宥辰）

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