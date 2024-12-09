晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳柏清專訪》蔡仲南看子弟兵 大賽後更強

2024/12/09 05:30

陳柏清透露，入選12強國手後，一直和恩師蔡仲南（見圖，資料照）保持聯絡。陳柏清透露，入選12強國手後，一直和恩師蔡仲南（見圖，資料照）保持聯絡。

「阿甘」蔡仲南在1999年亞錦賽先發大戰日本隊松坂大輔，靠指叉球神技，繳出8.2局、11K的成名作，至今仍被台日棒壇津津樂道。退役後深耕基層多年，他的子弟兵陳柏清進職棒首年就成為12強冠軍隊成員，蔡仲南的評價是：「熟悉大比賽張力後，期待他能更好。」

大三時歷經手肘傷勢的陳柏清，一度興起放棄棒球的念頭。（記者林宥辰攝）大三時歷經手肘傷勢的陳柏清，一度興起放棄棒球的念頭。（記者林宥辰攝）

大三手肘受傷

曾想放棄棒球

陳柏清一度將目標放在業餘，甚至在大三受傷時考慮放棄棒球。蔡仲南表示：「入學前的測試，覺得他直球有速度、有轉速，也有左投優勢，身材條件很棒，就差比賽經驗，實戰比較容易緊張，但很有潛力。」

但陳柏清的大學之路並非一帆風順，大三時手肘撕裂傷甚至讓他一度考慮放棄棒球。蔡仲南說：「看到同儕都在比賽，他難免會急，但當時恢復狀況不如預期。站在教練的立場，會希望他再給自己機會，不要那麼早就放棄。」

蔡仲南說，當時的溝通非常重要，而在佛光山體系，教練時常在點名前後個別找選手多聊聊，盡量多鼓勵。

對於陳柏清在12強的表現，蔡仲南認為，好還要更好，「這次是很難得的機會，也要感謝教練團看重他，經過這次大賽的洗禮，希望對他未來有幫助。」

蔡仲南雖認為子弟兵霸氣還有待磨練，不只是現在這樣子，但他也說，場上的自信心要花時間培養，相信有了實戰經驗，熟悉了比賽張力，陳柏清表現還能更好。（記者林宥辰）

相關新聞：

陳柏清專訪》選秀落榜到12強戰場 陳柏清奇幻旅程

陳柏清專訪》台灣隊奪冠洗禮後 陳柏清目標放在明年賽季

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中