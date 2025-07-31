世大運羽球男單金牌》丁彥宸 一連串誤打誤撞 摘金像做夢

彥宸在男單淘汰賽抱持打1場是1場的心態迎敵，以及教練建議多利用平球跟對手搏鬥，此舉相當奏效。（記者陳志曲攝）

記者林岳甫／專訪

世大運羽球男單金牌丁彥宸，直言一切都巧合，所有事情都是意外！。（記者陳志曲攝）

談到代表台灣出征萊茵魯爾世大運，甚至成為2017年王子維後，第2位勇奪世大運男單金牌的球員，丁彥宸直言：「一切都是巧合，所有事情都是意外！」他坦言，自己的基本功不好，近兩年又改姿勢，無論國內、國外成績都不太理想，壓根也沒想到能選上世大運國手。

排名首度闖進8強 選上世大運國手

想參加萊茵魯爾世大運國手選拔，按規定選手必須在全國排名賽男單打進8強，而從來沒有8強經驗的丁彥宸，在今年第一次全國排名賽首次突破闖進8強，獲參加選拔賽的資格。

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其實自家球團的土銀男單就人才濟濟，能角逐世大運國手資格的蘇力揚、廖倬甫、王柏崴都拿過全國排名賽冠軍，丁彥宸不諱言，「大家都是全國冠軍，我根本沒想過能選上世大運！」

丁彥宸選拔賽戰勝王柏崴，接著又力退合庫的黃鈺，開啟這場美好的意外之旅，但他到世大運僅在團體賽打1場，「那場團體賽，我也打不好，就覺得自己狀況不是很理想。」

教練指點平球搏鬥 戰術奏效贏到最後

正因沒壓力，丁彥宸在男單淘汰賽抱持打1場是1場的心態迎敵，以及教練建議多利用平球跟對手搏鬥，此舉相當奏效，他16強戰勝美國華裔選手賴浩俊，以及8強對馬來西亞尤陽之戰，從8：14連追8分逆轉，皆讓他印象深刻。丁彥宸表示，這次世大運說誤打誤撞也是可以，整體而言就像做夢，真沒想過能走到最後甚至拿金牌。

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