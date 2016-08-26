MLB》田中討教開轟秘訣 達比修回覆超爆笑

〔體育中心／綜合報導〕日本投手達比修有昨天不僅轟出美日生涯11年來首發全壘打，更是一支長達410英呎的反方向全壘打，吸引田中將大直接在推特詢問他，「你是怎麼辦到的？」

兩人互動從田中將大分享他愛用的運動服裝品牌「CW-X」開始，達比修先轉推問他，「穿這個的話能夠30局沒有保送嗎？」田中將大看到留言後，再轉貼反問他如何擊出反方向全壘打，達比修回應他，「使用亞瑟士（ASICS）的棒子就可以喔！」

相較於前田健太與達比修有本季雙雙開轟，田中將大仍在尋求美日職棒的首發全壘打，他總計10年55打數僅敲4安打，沒有全壘打，打擊率0.073。

達比修（左）昨天轟出全壘打。（美聯社）

田中將大仍在尋求生涯首轟。（法新社）