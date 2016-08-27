NBA》表妹遭流彈波及而死 魏德悲斥：真的夠了！
2016/08/27 11:53
魏德的表妹在芝加哥街頭遭流彈誤擊，魏德對此十分憤怒。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）加盟家鄉球隊芝加哥公牛隊，準備在家鄉球迷面前大顯身手，不過他卻收到他的表妹在芝加哥街頭被流彈誤殺的遺憾消息，魏德也在推特上痛斥：「夠了，真的夠了！」
魏德推特上痛斥槍枝暴力。（圖擷取自Twitter）
根據美國《NBC Chicago》報導，32歲的妮卡（Nykea Aldridge）是魏德的表妹，也是4個小孩的母親，在當地時間週五下午3點30分時，她走在芝加哥南區的南卡魯梅大街（S Calumet Ave）時，有兩名男子走向另一名路人，對其開槍射擊，妮卡不幸被流彈擊中，雖然緊急送醫仍回天乏術。
魏德的母親裘琳達（Jolinda Wade）也趕緊前往安撫妮卡的家庭，魏德在得知不幸消息後，在推特痛斥這又是一起毫無道理的槍枝暴力，4個孩子就這樣失去他們的母親，並在文末附註「夠了，真的夠了。」
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